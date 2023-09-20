ماسك: نحتاج 122 «إيلون» لسداد الديون

ماسك: نحتاج 122 «إيلون» لسداد الديون
التاريخ
9/20/2023 5:12:47 AM
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أكد الملياردير إيلون ماسك تعليقاً على وصول قيمة الدين الأمريكي إلى 33 تريليون دولار، أن أمريكا تحتاج إلى 122 شخصاً يمتلكون قيمة ثروته الشخصية نفسها كي تتمكن من سداد هذا الدين. وقال ماسك في تغريدته: ((اليوم، تبلغ قيمة الدين الاتحادي المستحق على الولايات المتحدة 33 تريليون دولار. الآن، لنفترض أنني ((إيلون ماسك)) أساوي 270 مليار دولار.
فيعني هذا أننا بحاجة إلى 122 إيلون كي نتمكن من سداد هذا الدين)).وأضاف ماسك في تغريدته على منصة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي، إنه يعتزم الانتقال إلى المريخ هرباً من هذا الموقف الصعب الذي تشهده البلاد. وأضاف ماسك معادلة حسابية إلى تغريدته لتوضيح مغزاها: ((122* 270 مليار= 33 تريليون دولار)).
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