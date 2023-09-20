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ماسك: نحتاج 122 «إيلون» لسداد الديون

9/20/2023 5:12:47 AM
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أكد الملياردير إيلون ماسك تعليقاً على وصول قيمة الدين الأمريكي إلى 33 تريليون دولار، أن أمريكا تحتاج إلى 122 شخصاً يمتلكون قيمة ثروته الشخصية نفسها كي تتمكن من سداد هذا الدين. وقال ماسك في تغريدته: ((اليوم، تبلغ قيمة الدين الاتحادي المستحق على الولايات المتحدة 33 تريليون دولار. الآن، لنفترض أنني ((إيلون ماسك)) أساوي 270 مليار دولار.

فيعني هذا أننا بحاجة إلى 122 إيلون كي نتمكن من سداد هذا الدين)).وأضاف ماسك في تغريدته على منصة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي، إنه يعتزم الانتقال إلى المريخ هرباً من هذا الموقف الصعب الذي تشهده البلاد. وأضاف ماسك معادلة حسابية إلى تغريدته لتوضيح مغزاها: ((122* 270 مليار= 33 تريليون دولار)).

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