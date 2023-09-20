الدّين الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن حجم الدين العام الأمريكي بلغ رقماً قياسياً بعدما تخطى حاجز 33 تريليون دولار.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن إجمالي حجم الديون الخارجية للولايات المتحدة بلغ 33.044 تريليون دولار.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة ((ذا كوبيسي ليتر)) الأسبوعية الأمريكية إن الدين العام الأمريكي تجاوز 33 تريليون دولار وذلك لأول مرة، مما يقدم تذكيراً بالمسار المالي المهتز للبلاد، في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن احتمال إغلاق حكومة هذا الشهر في ظل معركة أخرى على الإنفاق الفيدرالي، مع توقعات بوصوله إلى 50 تريليون دولار بحلول عام 2050.

ورصدت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الرقم في تقريرها اليومي الذي يتناول تفاصيل الميزانية العمومية للبلاد. ويأتي هذا في الوقت الذي يبدو فيه أن الكونجرس يتداعى في محاولاته لتمويل الحكومة قبل الموعد النهائي المقرر بنهاية هذا الشهر، وما لم يستطع الكونجرس تمرير نحو 12 من قوانين المخصصات أو يوافق على مد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي بالمستويات الحالية، فإن الولايات المتحدة ستواجه أول إغلاق حكومي منذ عام 2019.

وخلال مطلع الأسبوع الجاري، بحث الجمهوريون في مجلس النواب مقترحاً قصير الأجل من شأنه أن يقلص الإنفاق لأغلب الوكالات الفيدرالية، وإحياء مبادرات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحدودية الصارمة، وذلك لمد الإنفاق حتى نهاية أكتوبر. لكن لا يوجد توقعات كبيرة بأن تكسر الخطة الجمود في الكابيتول مع انقسام الجمهوريين حول مطالبهم، كما أنه من غير المرجح أن يدعم الديمقراطيون أي تسوية من هذا القبيل.

وتزايد النقاش حول الدين هذا العام، تخلله مد المواجهة حول رفع سقف الديون.

وانتهت المعركة باتفاق بين الحزبين لتعليق سقف الديون لعامين، وخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدار 10 سنوات، بتجميد بعض التمويل الذي كان من المتوقع أن يزداد العام القادم، ثم فرض قيود على نمو الإنفاق بحد 1% في 2025، إلا أن الدين الأمريكي في طريقه للوصول إلى 52 تريليون دولار بنهاية العقد، حتى بعد الأخذ في الحسبان تخفيضات الإنفاق التي تم تمريرها مؤخرا، مع تزايد الفائدة على الدين وزيادة تكلفة شبكة الضمان الاجتماعي للبلاد.

يشار إلى أنه في أوائل يونيو الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانوناً يرفع سقف الدين العام.

وسمح هذا الإجراء للسلطات الأمريكية بتجنب التخلف عن السداد. وفي ذلك الوقت، كان الرقم عند مستوى 31.95 تريليون دولار، ولكن في منتصف الشهر نفسه، تجاوز الدين الوطني 32 تريليون دولار.