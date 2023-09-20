«نخيل» تدعم التوطين وتوظيف الكفاءات

أكدت شركة ((نخيل))، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، التزامها بدعم برنامج التوطين في دولة الإمارات خلال مشاركتها في المعرض.

وتسلط شركة ((نخيل)) الضوء على التزامها بدعم التوطين وتوظيف الكفاءات المتخصصة، عبر توفير بيئة مميزة وحافلة بالتحدي والمنافسة، لتطوير الحياة المهنية لهذه الكفاءات.

كما ستتطرق ((نخيل)) إلى برنامج تدريب الخريجين الخاص بها والمكرس لاستقطاب الشباب الإماراتيين حديثي التخرج، والذين تم اختيارهم من الجامعات الوطنية والدولية ومنحهم فرصة الوصول لمختلف وحدات أعمال ((نخيل))، إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأن مسارهم الوظيفي الأمثل. وقد أكملت مجموعتان من الخريجين تدريبهما في إطار هذا البرنامج، وأصبحوا اليوم موظفين بدوام كامل في الشركة ويعملون في وحدات أعمال الشركة المختلفة.

وقال نعمان عطا الله، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى شركة ((نخيل)): ((نفخر بالمشاركة في معرض ((رؤية - الإمارات للوظائف بمنظور جديد 2023))، وذلك لدعم الجهود الرامية لضمان ازدهار الدولة بمواهب عالمية المستوى، كما أننا نلتزم بتمكين الكفاءات الإماراتية الوطنية وبناء ثقافة تمكنهم من استكشاف كامل إمكاناتهم. وتتيح لنا المنصات الداعمة للقطاع، مثل معرض ((رؤية))، إمكانية تقديم فرص مجزية لاستقطاب المواهب المتخصصة لتكون جزءاً من رحلة ((نخيل)) ومستقبلها)).