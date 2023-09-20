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«منتدى الإعلام العربي» يستضيف أعمال المبدع العالمي رفيق أناضول

9/20/2023 5:12:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); }); كشف نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لـ((منتدى الإعلام العربي))، عن استضافة الدورة الـ21 للمنتدى أحد أهم أعمال المصمم والمبدع العالمي رفيق أناضول، المتخصص في مجال التصميمات والأعمال الفنية المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو من أبرز رواد توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم الأعمال الفنية، والذي لاقت إبداعاته شهرة عالمية واسعة النطاق. وأوضحت حصة المطروشي، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، أن مقر المنتدى، الذي ستنعقد أعماله على مدار يومي 26 - 27 سبتمبر الجاري في مدينة جميرا بدبي، سيضم أحد أهم أعمال أناضول، الذي يحمل عنوان ((هلاوس الآلة - أحلام الطبيعة)) (Machine Hallucinations – Nature Dreams). حيث سيمثل العمل تجسيداً عملياً لكيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في مجال الإبداع البصري، كما يهدف العمل إلى التوعية بأسلوب غير مباشر بموضوع مهم، هو البيئة وضرورة الحفاظ عليها وتنمية مواردها لضمان استدامتها للأجيال القادمة. تحويلات مؤثرة وقالت المطروشي: ((حرص منتدى الإعلام العربي على مدار تاريخه أن يكون مواكباً لأهم الظواهر والتحويلات المؤثرة في مجال الإعلام، وسيراً على النهج ذاته، يركز المنتدى في هذه الدورة على موضوع الذكاء الاصطناعي وأثره في مجال الإعلام. ومن ثم كان الحرص على أن تكون الفعاليات المصاحبة لجلسات المنتدى وثيقة الصلة بهذا المحور، ويسرنا أن يكون أحد أهم أعمال رائد من رواد الإبداع المرئي في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو رفيق أناضول، موجودة ضمن فعاليات هذه الدورة لمنح المشاركين والحضور فرصة للتعرف عن قرب على هذا الشكل الجديد من الإبداع في العالم الرقمي)).
300 مليون صورة ويقول أناضول عن الألوان التي تتضمنها أعماله التشكيلية الرقمية إنها ألوان غير حقيقية، لكن تم تكوينها عن طريق خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي، (Generative AI algorithms)، التي يمكن استخدامها في تكوين تصميمات وصور ومقاطع فيديو وحتى نصوص تحاكي تلك التصميمات التي من صنع الإنسان، ويمكنها صنع تكوينات مما يزيد على 100 مليون لون. ويعتمد العمل الذي يحمل اسم ((أحلام الطبيعة)) على كم هائل من قوائم البيانات والصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها خلال الفترة من العام 2018 وحتى 2021، ويصل عددها إلى نحو 300 مليون صورة لمناطق طبيعية تبرز جمال البيئة، وهي تعد أكبر قوائم بيانات تم جمعها من أجل عمل واحد، وباعتماد الخوارزميات التوليدية المضادة (GAN) لخلق تشكيلات من الألوان التي تعبر عن الارتباط بالبيئة، لكنها لا توجد إلا في عقل الآلة فيما يشبه ((الأحلام)). ويعد أناضول أحد أبرز رواد توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي المرئي، وتدور اهتماماته حول اكتشاف وتطوير الأساليب الرائدة في سرد البيانات عبر الصورة، بينما يحاول من خلال أعماله أن يقدم رسالة حول التحديات والإمكانات التي فرضتها الحوسبة والتقنيات الرقمية على البشرية، وما يعنيه أن تكون إنساناً في عصر الذكاء الاصطناعي. ويحاول الفنان استكشاف الكيفية التي يتغير من خلالها إدراك وتجربة الزمان والمكان بشكل جذري في عصر هيمنة التكنولوجيا، مع اهتمامه الكبير بالطرق التي يسمح بها العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي بتقنية جمالية جديدة لإيجاد بيئات غامرة غنية توفر تصوراً ديناميكياً للمساحة.

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