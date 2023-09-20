آسياد هانغجو في معقل علي بابا وباريس الصينية

تستعد هانغجو التي تُعتبر معقل التكنولوجيا في شرق الصين، لاستضافة أكبر آسياد على الإطلاق، حيث من المتوقع توافد أكثر من 12500 رياضي إلى المدينة للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من الحدث القاري المقرّر بين 23 سبتمبر و8 أكتوبر.

وإليك ما تحتاج لمعرفته عن هذه المدينة:

- معقل علي بابا -تحوّلت هانغجو من مدينة قديمة ذات مناظر خلابة على الطرف الجنوبي للقناة الكبرى التي يرجع تاريخها الى قرون مضت، الى معقل "علي بابا"، أحد أهم المواقع الالكترونية المخصّصة للتسوّق حول العالم، وتطبيق التسوّق الشهير "تاوباو".

كما افتتحت مجموعات كبيرة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا متاجر في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، وتقع على بعد 160 كيلومتراً من شنغهاي.

يُعد تطبيق الدفع الرقمي "علي باي" التابع لشركة علي بابا "شريكاً رسمياً مرموقاً" للألعاب وقد طرح خدمات للمستخدمين الدوليين الذين يزورون الصين قبل الحدث الرياضي.

- ملعب "بيغ لوتوس" -ستكون الأنظار متجهة نحو الملعب المبني على شكل زهرة والقادر على استضافة 60 ألف متفرّج، لاسيما أنه يستضيف حفلي الافتتاح والختام. مستوحى من زهور اللوتوس التي تتفتح كل صيف على البحيرة الغربية في المدينة، تم انتهاء الأعمال في مركز هانغجو الرياضي الأولمبي عام 2018، واستخدم بشكل أساسي كملعب لكرة القدم.

ويضمّ مكان قريب منه أطلق عليه "سمول لوتوس"، نهائيات كرة المضرب بينما يضمّ مجمّع على شكل فراشة أحواض الرياضات المائية وقاعات الرياضات الداخلية.

- قرية شاهقة - ستكون قرية الألعاب الآسيوية التي تبلغ مساحتها 1.13 كيلومتراً مربعاً، موطناً لقرابة 20 ألف رياضي ومسؤول فني وصحافي.

تضمّ القرية التي تهيمن عليها المباني السكنية الشاهقة التي ستكون متاحة للاستخدام السكني بعد الألعاب، قاعة طعام تتسع لـ4 آلاف شخص وتقدّم المأكولات الصينية والعالمية.

كما جُهّزت القرية بقاعات رياضية وعيادة ومحطتي مترو تم افتتاحهما حديثاً.

- مركز قوارب التنين -من المقرّر أن تقام منافسات قوارب التنين (مركب مائي يعمل بطاقة البشر يعود أصله الى دلتا نهر اللؤلؤة في الصين ويُصنع من الخشب والساج الكبير)، حيث يتنافس الرياضيون على المراكب المائية التقليدية على إيقاع عازفي الطبول، في مدينة وينجو جنوب هانغجو.

وبُني مركز مخصّص لقوارب التنين على شكل الزواحف الأسطورية ويضمّ مقصورة للرياضيين، شرفة للمشاهدة، وستة ممرات للقوارب بعمق 3.5 م.

- مساعدون افتراضيون -سيقدّم مساعد رقمي على شكل "فتاة أنيقة" يعمل بالذكاء الاصطناعي ويُدعى شياومو خدمة ترجمة لغة الإشارة للزوّار في دورة الألعاب الآسيوية والألعاب البارالمبية، وفق ما أفاد المنظمون.

وأطلق المنظّمون أيضاً ما سموه "ايجيان غايمز ميتافرس" (آسياد ما وراء العالم)، حيث يمكن لعشّاق الرياضة مشاهدة الألعاب والمشاركة في المسابقات الافتراضية.

وأفاد المنظمون أن حافلات ذاتية القيادة ستنقل الزوّار والرياضيين بين اثنين على الأقل من ملاعب الألعاب.

- "أجمل وأرقى مدينة" -كان الرحّالة ماركو بولو في القرن الثالث عشر مفتوناً بمدينة هانغجو، واصفاً إياها بأنها "أجمل وأرقى مدينة في العالم".

وفي عام 2013، أطلقت المدينة مسابقة "ماركو بولو المعاصر" للعثور على مسافر أجنبي للقيام بجولة في المدينة والترويج لها عبر الإنترنت، مع راتب قدره 40 ألف يورو لتسهيل الانفاق.

والى جانب معابدها وحدائقها الشهيرة، تُعدّ المدينة موطناً لمشهد غريب متمثل بمنطقة تياندوتشينغ السكنية المصمّمة على طراز باريس، والمكتملة ببرج إيفل الخاص بها وواجهاتها الهوسمانية، وذلك نسبة الى محافظ السين جورج أوجين هوسمان الذي أوكل اليه بين عامي 1853 و1870 الاشراف على برنامج تجديد باريس بتكليف من الإمبراطور نابليون الثالث.