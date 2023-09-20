«سلطان 03».. رحلة للتاريخ

على متن الرحلة ((سلطان 03)) عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من مدينة هيوستن الأمريكية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين 18 سبتمبر 2023، رحلة حملت اسم البطل والرقم 03 مفتاح خط مدينة العين، مسقط رأس صاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وأول رائد فضاء عربي يقوم بمهمة ((السير في الفضاء)).

في عام 2017 أعلنت الإمارات عن أول رائدي فضاء إماراتيين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، وفي الثاني من مارس 2023 انطلق النيادي ضمن طاقم مهمة ((سبيس إكس كرو 6)) على متن مركبة الفضاء في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب مدتها 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، ليعود ابن الإمارات في الرابع من سبتمبر 2023 برفقة أفراد طاقم ((كرو - 6)).

حيث هبطت المركبة التي تقلهم بالقرب من ساحل تامبا، بولاية فلوريدا في خليج المكسيك، وبعد مهمة أجرى خلالها النيادي 200 مهمة بحثية علمية، قضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء، وقرابة 600 ساعة في إجراء التجارب العلمية عاد أخيراً إلى الوطن مساء أول من أمس. وعند وصول ((سلطان 03)) مطار أبوظبي استقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.اللقاء يؤكد أن القيادة الرشيدة في الإمارات الداعم الأول لشبابها، قيادة تقف خلف كل نجاح يحققه المواطن ويصل إليه الوطن، قيادة بها ومن أجلها يُرفع اسم الإمارات بكل فخر عالياً في كل محفل.

سلم النيادي علم الإمارات، الذي رافقه في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.