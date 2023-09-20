أوكرانيا تعلن تدمير 17 مسيرة روسية من أصل 24

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت 17 من 24 مسيّرة روسية أُطلقت ليلاً، فيما تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم وفق حاكم إقليمي.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إن روسيا شنت ليل الثلاثاء الأربعاء هجوماً على أوكرانيا بـ24 مسيرة، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية 17 منها. ولم تتضح بعد الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات، وفق البيان.

وفي منطقة بولتافا وسط البلاد، تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم، وفق الحاكم الإقليمي دميترو لونيك.

وأعلن الحاكم على منصة تلغرام: « ليلا، هاجم الروس بشكل متكرر منطقة بولتافا، وعملت دفاعاتنا الجوية بشكل جيد ضد صواريخ العدو المضادة للطيران، للأسف أصيبت مصفاة تكرير النفط في كريمنتشوك واندلع حريق... نشاط المنشأة متوقف مؤقتاً»، موضحاً أنه لم يتم الإبلاغ على الفور عن وقوع إصابات.

وقال حاكم إقليم دنيبروبتروفسك، إن منطقة نيكوبول تعرضت لهجوم لليلة الثانية على التوالي أطلقت خلالها القوات الروسية النار على مدينة نيكوبول وقرى أخرى.

وأضاف أن أضراراً لحقت بخمسة منازل وسيارتين وخطوط الطاقة، دون تسجيل إصابات بشرية. وقال إن القوات المسلحة الأوكرانية أسقطت مسيرتين فوق المنطقة وحولتهما إلى خردة.

وجاء في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، أنّ روسيا هاجمت روسيا الثلاثاء بـ31 مسيرة دُمر منها 28 مسيرة.



