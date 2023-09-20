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اليابان تتعهّد بقيادة مساعي نزع السلاح النووي عالمياً

9/20/2023 5:12:45 AM
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تعهد فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، بإعادة الجهود العالمية المتعثرة لنزع السلاح النووي إلى المسار الصحيح. واقترح كيشيدا، تشجيع الدول التي تمتلك أسلحة نووية على المشاركة في مناقشات مع الدول غير النووية.

وتحدث كيشيدا عن إعادة تنشيط مناقشة معاهدة (وقف إنتاج المواد الانشطارية لعام 1993، والتي لم تعقد الأمم المتحدة مفاوضات حولها قط، لكن أهميتها تظل قائمة.

وشارك كيشيدا في استضافة محادثات رفيعة المستوى حول المعاهدة مع أستراليا والفلبين، وهما شريكان دفاعيان لليابان لا يمتلكان أسلحة نووية، على أمل الحصول على دعم كبير مما تسمى دول الجنوب العالمي لهذه القضية.

وستساهم اليابان بثلاثة مليارات ين (20 مليون دولار) بهدف تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية من خلال مؤسسات الأبحاث ومنتديات فكرية في الخارج.

وقال كيشيدا، إنه يهدف لتنشيط النقاشات التي من شأنها التغلب على الاختيارات الاستقطابية بين الردع ونزع السلاح. وأضاف أنه باعتباره نائباً عن هيروشيما، أول مدينة تصبح ضحية لهجمات نووية بالعالم، فإن نزع السلاح النووي قضية حياته، قائلاً: «اليابان، باعتبارها عضوا غير دائم، ستتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية الأخرى لتعزيز النقاشات بين الدول النووية وغير النووية».

وذكر أن استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن يؤدي لتفاقم الانقسامات والخلافات في المنظمة الأممية، مضيفاً: «نحتاج إلى مجلس أمن يعكس وضع العالم اليوم».


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