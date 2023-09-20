اليابان تتعهّد بقيادة مساعي نزع السلاح النووي عالمياً
التاريخ
9/20/2023 5:12:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
تعهد فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، بإعادة الجهود العالمية المتعثرة لنزع السلاح النووي إلى المسار الصحيح. واقترح كيشيدا، تشجيع الدول التي تمتلك أسلحة نووية على المشاركة في مناقشات مع الدول غير النووية.
وتحدث كيشيدا عن إعادة تنشيط مناقشة معاهدة (وقف إنتاج المواد الانشطارية لعام 1993، والتي لم تعقد الأمم المتحدة مفاوضات حولها قط، لكن أهميتها تظل قائمة.
وشارك كيشيدا في استضافة محادثات رفيعة المستوى حول المعاهدة مع أستراليا والفلبين، وهما شريكان دفاعيان لليابان لا يمتلكان أسلحة نووية، على أمل الحصول على دعم كبير مما تسمى دول الجنوب العالمي لهذه القضية.
وستساهم اليابان بثلاثة مليارات ين (20 مليون دولار) بهدف تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية من خلال مؤسسات الأبحاث ومنتديات فكرية في الخارج.
وقال كيشيدا، إنه يهدف لتنشيط النقاشات التي من شأنها التغلب على الاختيارات الاستقطابية بين الردع ونزع السلاح. وأضاف أنه باعتباره نائباً عن هيروشيما، أول مدينة تصبح ضحية لهجمات نووية بالعالم، فإن نزع السلاح النووي قضية حياته، قائلاً: «اليابان، باعتبارها عضوا غير دائم، ستتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية الأخرى لتعزيز النقاشات بين الدول النووية وغير النووية».
وذكر أن استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن يؤدي لتفاقم الانقسامات والخلافات في المنظمة الأممية، مضيفاً: «نحتاج إلى مجلس أمن يعكس وضع العالم اليوم».
MENAFN20092023000110011019ID1107104483
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.