2.8 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في شهرين

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن تحقيق إنجاز جديد، يتمثل في خدمة أكثر من 2,8 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام، وذلك عبر تسجيل حوالي 17,7 ألف حركة جوية عبر المطار، من أكثر من 30 دولة حول العالم. وتأتي هذه النتائج الإيجابية، توازياً مع جهود الهيئة لتعزيز مكانة المطار ليكون من بين أفضل 5 مطارات إقليمياً في تقديم تجربة سفر آمنة، وخدمات رائدة للمتعاملين. وكان للعاصمة القطرية الدوحة النصيب الأكبر من عدد المسافرين، حيث تم تسجيل حوالي 124 ألف مسافر، من وإلى مطار الشارقة، يليها في الترتيب كل من دكا عاصمة بنغلاديش، والقاهرة، ومدينة تريفاندروم في الهند، ومدينة عمّان.

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «إن تسجيل المطار لأكثر من 2,8 مليون مسافر خلال شهرين، يؤكد توجهاتنا الاستراتيجية نحو تعزيز مكانتنا العالمية كوجهة سفر مميزة، وعملنا المستمر لتحقيق الريادة، وتقديم تجربة سفر فريدة وآمنة، تعكس الاستدامة والابتكار في جميع جوانب عملنا. ونؤكد على التزام الهيئة بتطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية، بما في ذلك خطط التوسعة التي سترفع الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 20 مليون مسافر بحلول عام 2026، وذلك لتلبية ارتفاع أعداد المسافرين والرحلات الجوية، وتحقيق رؤيتنا بأن يكون مطار الشارقة من أفضل 5 مطارات إقليمياً».

يُذكر أن هيئة مطار الشارقة الدولي، أطلقت مجموعة من الحملات خلال موسم الإجازات والصيف، منها حملة «الصيف في مطار الشارقة»، وحملة «العودة إلى المدارس»، بهدف توفير تجربة سفر مميزة للمسافرين من مختلف الأعمار. حيث تشارك موظفو المطار في عدد من الأنشطة والفعاليات المتميزة مع المسافرين، وقدموا لهم الضيافة والهدايا المختلفة، بينما عبّر المسافرون عن رضاهم عن الخدمات، وسهولة الإجراءات التي يقدمها المطار.