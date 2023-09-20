افتتاح المكتب التشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأبوظبي

افتتح محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ولوكي إيكو ووريانتو، نائب الرئيس والمدير الإداري للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المكتب التشغيلي للبنك في سوق أبوظبي العالمي، والذي يعد الأول للبنك خارج المقر الرئيسي له في الصين.

وحضر الافتتاح معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وعدداً من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي، "يشكل افتتاح أول مكتب تشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبوظبي نقطة تحول تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما ويدعم أهداف البنك وتطلعاته المستقبلية من حيث توسيع نطاق أعماله وأنشطته التنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لمجتمعات الدول النامية".

وأضاف أن دولة الإمارات تعد وجهة عالمية رائدة لجذب الاستثمارات المتنوعة التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وهذا ما يسعى إلى تحقيقه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يعمل على توفير مصادر مستدامة لتمويل الأنشطة التنموية لدعم مشاريع البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق نتائج ذات أثر إيجابي وملموس لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقال لوكي إيكو ووريانتو، "إن افتتاح المكتب التشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يدعم التزامنا بتعزيز الشراكات الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء للبنك، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعتبر خياراً مثالياً لأول مشروع للبنك خارج مقره الرئيسي في الصين".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن المكتب الجديد سيعزز جهودنا الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة، خاصةً وأن التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات وعلاقاتها الدولية المتميزة تعد من الركائز الأساسية لافتتاح مكتبه التشغيلي في أبوظبي، حيث ستساعد هذه الخطوة على تقريب المسافة بين البنك وشركائه، وتسهيل وصول البنك إلى المراكز المالية العالمية بما يمكنّه من الحفاظ على وتيرة نمو أعماله".



والجدير بالذكر، أنه منذ تأسيسه في يناير عام 2016، موّل البنك 232 مشروعاً تنموياً، بقيمة إجمالية بلغت 44.41 مليار دولار، حيث ساهمت تلك المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة حياة مجتمعات الدول المستفيدة. كما بلغ عدد أعضاء البنك 106 أعضاء.