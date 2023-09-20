لاعبات منتخب إسبانيا الفائزات بكأس العالم يتوصلن إلى اتفاق لإنهاء المقاطعة

لاعبات منتخب إسبانيا الفائزات بكأس العالم يتوصلن إلى اتفاق لإنهاء المقاطعة
التاريخ
9/20/2023 5:12:45 AM
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قالت الحكومة والجهة الممثلة للاعبات منتخب إسبانيا للسيدات لكرة القدم في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن اللاعبات الفائزات بكأس العالم وافقن على إنهاء مقاطعتهن للمنتخب بعد أن قال الاتحاد الإسباني إنه سيجري "تغييرات فورية وعميقة" على هيكل الاتحاد.
وتم التوصل إلى القرار حوالي الساعة الخامسة صباحا بعد أكثر من سبع ساعات من الاجتماعات في فندق في أوليفا، على بعد ساعة من بلنسية، شارك فيها لاعبات ومسؤولون في الاتحاد الإسباني والمجلس الوطني للرياضة في إسبانيا واتحاد اللاعبات المحترفات.
وقال فيكتور فرانكوس رئيس المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا للصحفيين "سيتم إنشاء لجنة مشتركة بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمجلس الوطني واللاعبات لمتابعة الاتفاقيات التي سيتم توقيعها غدا.
"أبدت اللاعبات قلقهن بشأن الحاجة إلى تغييرات عميقة في الاتحاد الإسباني ونحن ملتزمون بإجراء هذه التغييرات على الفور".
ولم يوضح فرانكوس ولا رافائيل ديل آمو، رئيس اللجنة الوطنية لكرة القدم النسائية، طبيعة هذه التغييرات واكتفيا بالقول إنه سيتم الإعلان عنها "قريبا".
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