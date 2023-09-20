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لاعبات منتخب إسبانيا الفائزات بكأس العالم يتوصلن إلى اتفاق لإنهاء المقاطعة

9/20/2023 5:12:45 AM
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قالت الحكومة والجهة الممثلة للاعبات منتخب إسبانيا للسيدات لكرة القدم في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن اللاعبات الفائزات بكأس العالم وافقن على إنهاء مقاطعتهن للمنتخب بعد أن قال الاتحاد الإسباني إنه سيجري "تغييرات فورية وعميقة" على هيكل الاتحاد.

وتم التوصل إلى القرار حوالي الساعة الخامسة صباحا بعد أكثر من سبع ساعات من الاجتماعات في فندق في أوليفا، على بعد ساعة من بلنسية، شارك فيها لاعبات ومسؤولون في الاتحاد الإسباني والمجلس الوطني للرياضة في إسبانيا واتحاد اللاعبات المحترفات.

وقال فيكتور فرانكوس رئيس المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا للصحفيين "سيتم إنشاء لجنة مشتركة بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمجلس الوطني واللاعبات لمتابعة الاتفاقيات التي سيتم توقيعها غدا.

"أبدت اللاعبات قلقهن بشأن الحاجة إلى تغييرات عميقة في الاتحاد الإسباني ونحن ملتزمون بإجراء هذه التغييرات على الفور".

ولم يوضح فرانكوس ولا رافائيل ديل آمو، رئيس اللجنة الوطنية لكرة القدم النسائية، طبيعة هذه التغييرات واكتفيا بالقول إنه سيتم الإعلان عنها "قريبا".

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