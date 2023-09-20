الصين تسيّر أكثر من 54 مليار رحلة ركاب سنويا



أظهرت بيانات صادرة عن وزارة النقل الصينية، أن شبكات النقل العام الحضرية في البلاد تسيّر سنويا ما مجموعه 7ر54 مليار رحلة ركاب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت الوزارة أنه يجري تشغيل 703 آلاف حافلة وترام في المناطق الحضرية بالصين، منها أكثر من 540 ألفا تعمل بالطاقة الجديدة. وتتوفر خدمات النقل بالسكك الحديد الحضرية في 54 مدينة صينية، بمسافة تشغيل إجمالية تزيد على 9700 كيلومتر.

وذكرت الوزارة أن هناك 15 مليون دراجة في الصين يمكن استئجارها عبر الإنترنت، ويجري تسيير 30 مليون رحلة تقريبا في المتوسط يوميا من خلال هذه الدراجات.

وحققت الصين تقدما ملحوظا في تطوير نظام النقل العام الحضري وتعزيز السفر الأخضر، وفقا لما ذكره نائب وزير النقل لي يانج.

وقال إنه يتعين على المحليات تعزيز دعم السياسات لإعطاء الأولوية لتطوير النقل العام الحضري وتحسين أنظمة خدمات السفر الحضرية الخضراء ومواصلة تحسين خدمات السفر الصديقة لكبار السن والخالية من العوائق.



