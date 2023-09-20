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المستشار الألماني شولتس يحذر من السلام الصوري في أوكرانيا

9/20/2023 5:12:44 AM
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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن دعمه للجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في أوكرانيا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال شولتس مساء الثلاثاء: "في الوقت نفسه، يجب أن نكون حذرين من الحلول الصورية التي تمثل السلام بالاسم فقط".

وأضاف: "لأن السلام بدون حرية يسمى قمعا. السلام بدون عدالة يسمى ديكتاتورية. يجب على موسكو أن تفهم ذلك في نهاية الأمر".

ودعا شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا إلى إنهاء الحرب.

كما دعا في خطابه إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، مرت 19 شهرا دون نهاية في الأفق. ومع ذلك، تبذل جهود السلام، خاصة من قبل الدول التي تعتبر نفسها محايدة والتي لم تفرض عقوبات على روسيا. وتشمل هذه البرازيل والهند والمملكة العربية السعودية.

وفي أغسطس، اجتمع ممثلون من أكثر من 40 دولة في مدينة جدة السعودية لمناقشة سبل تحقيق السلام، وكان من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والصين أهم حليف لروسيا للمرة الأولى.

وقال شولتس عن هذه الجهود: " لأن هذه الحرب لها عواقب لا تطاق في جميع أنحاء العالم على وجه التحديد، فمن الجيد والمناسب أن يشارك العالم في البحث عن السلام".

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