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انقطاع مفاجئ للكهرباء عن معظم أنحاء تونس

9/20/2023 5:12:44 AM
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تشهد مختلف مناطق تونس انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية بأن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل العمل للحفاظ "على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة".

وذكر بيان للوزارة صباح اليوم الأربعاء أن وزير الداخلية كمال الفقي توجه إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطل.

وكانت إذاعة موزاييك إف إم قد أفادت بأن محطة إنتاج الكهرباء برادس تشهد حاليا تواجد مكثفا لمختلف الوحدات الأمنية والحماية المدنية والفرق الفنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وأضافت أن المحطة شهدت انبعاث شرارات كهربائية ودخان.

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