انقطاع مفاجئ للكهرباء عن معظم أنحاء تونس

انقطاع مفاجئ للكهرباء عن معظم أنحاء تونس
التاريخ
9/20/2023 5:12:44 AM
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تشهد مختلف مناطق تونس انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية بأن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل العمل للحفاظ "على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة".
وذكر بيان للوزارة صباح اليوم الأربعاء أن وزير الداخلية كمال الفقي توجه إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطل.
وكانت إذاعة موزاييك إف إم قد أفادت بأن محطة إنتاج الكهرباء برادس تشهد حاليا تواجد مكثفا لمختلف الوحدات الأمنية والحماية المدنية والفرق الفنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأضافت أن المحطة شهدت انبعاث شرارات كهربائية ودخان.
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