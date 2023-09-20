هيونداي تستثمر أكثر من 12 مليار دولار بتصنيع السيارات الكهربائية في أمريكا

قالت مجموعة هيونداي موتور يوم الثلاثاء إنها ستستثمر 6ر12 مليار دولار في منشآت تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الجديدة في ولاية جورجيا الأمريكية.

ويشمل الاستثمار موقع مجموعة هيونداي موتور ميتابلانت أمريكا الذي تبلغ تكلفته 59ر7 مليار دولار في مقاطعة بريان بولاية جورجيا والذي سيوفر أكثر من 8500 فرصة عمل ومشروع مشترك لتصنيع البطاريات بقيمة 5 مليارات دولار مع "إس كيه أون" في مقاطعة بارتو بولاية جورجيا والذي سيوظف حوالي 3500 شخص، حسبما ذكرت هيونداي في بيان.

ووقعت "جورجيا تك" ، وهي جامعة أبحاث عامة ومعهد للتكنولوجيا في أتلانتا ، ومجموعة "هيونداي موتور جروب" مذكرة تفاهم للتعاون في الأبحاث والتطبيقات لدعم مستقبل التنقل المستدام ، بما في ذلك تطوير اقتصاد الهيدروجين وتنمية القوى العاملة.

وأشارت هيونداي إلى أن تأثيرها الاقتصادي في جورجيا سيكون عشرات المليارات من الدولارات في السنوات القادمة وسيساعد في توفير حوالي 40 ألف وظيفة.



