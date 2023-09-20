هيونداي تستثمر أكثر من 12 مليار دولار بتصنيع السيارات الكهربائية في أمريكا

هيونداي تستثمر أكثر من 12 مليار دولار بتصنيع السيارات الكهربائية في أمريكا
التاريخ
9/20/2023 5:12:43 AM
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قالت مجموعة هيونداي موتور يوم الثلاثاء إنها ستستثمر 6ر12 مليار دولار في منشآت تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الجديدة في ولاية جورجيا الأمريكية.
ويشمل الاستثمار موقع مجموعة هيونداي موتور ميتابلانت أمريكا الذي تبلغ تكلفته 59ر7 مليار دولار في مقاطعة بريان بولاية جورجيا والذي سيوفر أكثر من 8500 فرصة عمل ومشروع مشترك لتصنيع البطاريات بقيمة 5 مليارات دولار مع "إس كيه أون" في مقاطعة بارتو بولاية جورجيا والذي سيوظف حوالي 3500 شخص، حسبما ذكرت هيونداي في بيان.
ووقعت "جورجيا تك" ، وهي جامعة أبحاث عامة ومعهد للتكنولوجيا في أتلانتا ، ومجموعة "هيونداي موتور جروب" مذكرة تفاهم للتعاون في الأبحاث والتطبيقات لدعم مستقبل التنقل المستدام ، بما في ذلك تطوير اقتصاد الهيدروجين وتنمية القوى العاملة.
وأشارت هيونداي إلى أن تأثيرها الاقتصادي في جورجيا سيكون عشرات المليارات من الدولارات في السنوات القادمة وسيساعد في توفير حوالي 40 ألف وظيفة.
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