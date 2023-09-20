النصر يستضيف الأهلي في أول مواجهة بين الكبار في الدوري السعودي



سينتهي انتظار الجماهير لأول مواجهة بين الأربعة الكبار في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما يستضيف النصر منافسه الأهلي يوم الجمعة.

ومنذ إعلان صندوق الاستثمارات السعودي الاستحواذ على 75 بالمئة في كل من أندية الاتحاد حامل اللقب والهلال والنصر والأهلي وتعاقد هذه الفرق مع العديد من اللاعبين البارزين كانت الجماهير في الانتظار.

وعاد الأهلي إلى دوري المحترفين ليجده مختلفا تماما عما تركه عندما هبط إلى الدرجة الثانية في 2022.

لكن جماهير الأهلي تدرك أن الطريق ما زال طويلا أمام فريقها لحصد لقبه الرابع في الدوري رغم التعاقد مع لاعبين مثل روبرتو فيرمينو ورياض محرز.

واستهل فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله البطولة بشكل رائع بانتصاره في أول أربع مباريات لكنه سقط بقوة 5-1 أمام الفتح قبل انتصاره الصعب 3-2 على التعاون ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث متأخرا بنقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

وأحرز الأهلي 13 هدفا وهو رابع أقوى هجوم بين الأربعة الكبار والخامس بشكل عام في الدوري.

وقال محرز بعد الفوز على التعاون "نهدر الكثير من الفرص وعلينا استغلالها لتسجيل الأهداف".

كما يعاني الفريق في الناحية الدفاعية حيث اهتزت شباكه تسع مرات وهو الخط الأضعف بين الأربعة الكبار.

وما زال يايسله يحاول تطبيق أفكاره بعد توليه تدريب الفريق قبل أيام فقط من انطلاق الدوري.

وقال مدرب سالزبورج السابق "لم أكن موجودا في المعسكر الصيفي، لذا ما زلت أعمل مع الفريق على تصحيح الأخطاء وردي سيكون بنهاية الموسم".

وتنتظر الأهلي مهمة صعبة أمام النصر المنتشي بفوزه على بيروزي الإيراني في افتتاح مشواره في دوري أبطال آسيا، والانتصار في آخر أربع مباريات في الدوري ليعوض بدايته السيئة عندما خسر في أول مباراتين.

ويحتل النصر المركز السادس برصيد 12 نقطة، كما ترك قائده كريستيانو رونالدو بصمته بالوصول إلى سبعة أهداف ليتصدر قائمة هدافي الدوري.

ويملك النصر ثاني أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 18 هدفا بعد تأقلم رونالدو مع السنغالي ساديو ماني والبرازيلي تاليسكا.

مواجهة سهلة

يأمل الهلال في تعويض جماهيره بعد التعادل المخيب أمام نافباهور الأوزبكي في بداية مشواره في دوري الأبطال عندما يحل ضيفا على ضمك المتعثر.

ويحتل ضمك المركز قبل الأخير بثلاث نقاط من ست مباريات متساويا مع الحزم متذيل الترتيب.

ولم يقدم البرازيلي نيمار الكثير في مشاركته الأولى الأساسية مع الهلال أمام نافباهور، وهز علي البليهي الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ الفريق من الهزيمة.

وقال البليهي بعد المباراة "نعتذر للجماهير وسنسعى لتعويضها في المباريات المقبلة".

وسيكون الاتحاد حامل اللقب في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام الفتح المنتصر في آخر مباراتين.

وغاب كريم بنزيمة عن الفوز على ايه.جي.إم.كيه الأوزبكي في دوري الأبطال، كما لم يشارك في تدريب الفريق يوم الثلاثاء.

وتلقى الاتحاد، ثاني الترتيب برصيد 15 نقطة، ضربة أخرى بخروج المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله للإصابة في مواجهة ايه.جي.إم.كيه.

وقال الاتحاد في بيان إن حمد الله يعاني من إصابة في الكتف.

ولم يتضح موقف اللاعبين من المشاركة أمام الفتح سابع الترتيب برصيد 11 نقطة.