فرص وظيفية متنوعة للمواطنين في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»

شهد اليوم الأول من معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، الذي انطلقت فعاليات نسخته الثانية والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي صباح أمس وتستمر لمدة 3 أيام متتالية، مشاركة لافتة من الجهات الحكومية والخاصة والباحثين عن عمل.







وافتتح الحدث عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وتم استعراض مجموعة متنوعة من فرص العمل، فضلاً عن المبادرات الملهمة لدعم الجيل القادم من الباحثين عن عمل، حيث شاركت أكثر من 100 شركة رائدة تتطلع إلى استقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل فيها.

وأكد مشاركون في المعرض، لـ((البيان))، أهمية تفعيل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وبين سوق العمل لرأب فجوة المهارات وذلك من خلال استحداث منصة حكومية موحدة تضم كافة فرص التوظيف المتوفرة لدى كل جهة مع تحديد المهارات الملائمة لكل وظيفة.

وأوضحوا أن هذه المنصة ستتيح للجامعات والمؤسسات الأكاديمية الاطلاع عليها وتصميم برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع المهارات الوظيفية المطلوبة لضمان تخريج شباب كفء تتلاءم مهاراته وقدراته مع متطلبات سوق العمل وألا يصطدموا بواقع مختلف عن الدراسة الأكاديمية.

وتفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي في المعرض واطلع معاليه على إجراءات الاختيار والتوظيف في المنصة.







مؤكداً أن الموارد البشرية في شرطة دبي تضع نصب أعينها تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وحكومة دبي فيما يتعلق بتوطين الوظائف عبر مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين من أصحاب الكفاءات والتخصصات، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

150 وظيفة

وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، طرح شرطة دبي لعدد 150 شاغراً وظيفياً للكادر العسكري من الذكور والإناث، منها محقق جنائي، ومساعد مسؤول دورية، وموظف حراسات، وعنصر حماية.

كما أوضح المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، الحرص على استقطاب أفضل الكفاءات والعقول الشابة في مختلف التخصصات حرصاً على رفد المنظومة الأمنية الشرطية بالمؤهلين من ذوي الاختصاص.

من جانبها، أشارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال زيارتها لمعرض الإمارات للوظائف إلى أن استقطاب وتطوير المهارات الوطنية الشابة يعد أحد الأهداف الرئيسية على قائمة أولويات الهيئة، لافتة إلى أن معرض الإمارات للوظائف يشكل منصة مهمة لاكتشاف الدماء الشابة والتي تشكل المحرك الأساس لعجلة التطور ولعملية التنمية الوطنية.

حرص

بدوره، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: ((نحرص في بلدية دبي على المشاركة الدورية في الفعاليات والمعارض المختصة في التوظيف والتدريب، وأهمها معرض رؤية الإمارات للوظائف، حيث نسعى عبر مشاركتنا إلى استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب البشرية الإماراتية، ورفع نسبة توطين الوظائف التخصصية الفنية والمهنية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجالات عمل البلدية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بما يخص سياسة التوطين في إمارة دبي، وتعزيز نسبها من إجمالي الموظفين، كما تؤكد مشاركتنا الأهمية التي توليها بلدية دبي في تطوير بيئة عمل مستدامة ومتكاملة وجاذبة للكوادر البشرية المواطنة، والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيز قدراتها من خلال برامج التدريب والتأهيل والإعداد المبكر الرائدة والمبتكرة، التي تُنظمها البلدية)).

من جهته، أشار وسام لوتاه المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، إلى أن البلدية تعتبر من أكثر الدوائر التي تقدم وظائف متعددة التخصصات، تعزيزا لمكانتها الرائدة كأجمل مدينة في العالم والأكثر استدامة وجودة للعيش فيها.

كما أوضحت عائشة الحمادي مديرة إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي، أن الإدارة أجرت مقابلات فورية مع مرشحي برنامج ((الابتعاث الدراسي))، ومنتسبي مبادرة ((رواد))، وذلك ضمن جهودها في إكساب المنتسبين من حديثي التخرج خبرات عملية ضمن المجالات التخصصية للبلدية.

تصميم البرامج

من جهتها، أكدت منال الصوري نائبة رئيس الموارد البشرية والتوطين في طيران الإمارات أن مجموعة طيران الإمارات ترحب بالتعاون مع كافة الجامعات، مشيرة إلى أن المجموعة تمنح الخريجين تدريباً لمدة 12 إلى 18 شهراً لتأهيلهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المطلوبة للوظائف المطروحة، مشيرة إلى أنها ترحب بكافة التخصصات.

فرصة مثالية

وقال نبيل البلوشي المدير العام لبنك أتش اس بي سي: إن البنك يقدم برنامجاً تأهيلياً للخريجين بغرض تشجيع وتحفيز الطلبة المواطنين للعمل في القطاع المصرفي الذي يعد ثالث أكبر قطاع ويمثل 10% من الناتج المحلي ويعتبر فرصة مثالية لتطوير وصقل المهارات والقدرات والكفاءات.

من ناحيتها أكدت عائشة محمد عبد الله المهيري، رئيس قسم الموارد البشرية في ورشة حكومة دبي، أنها ترحب بالتعاون الفعال مع جامعات الدولة المحلية والدولية، مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة لذلك حيث ستعقد اتفاقاً قريباً مع بعض الجامعات مثل جامعة عجمان على سبيل المثال لتدريب وتأهيل الطلبة والخريجين في البرامج والتخصصات الفنية والهندسية.

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: عمدت الدائرة على تعزيز جهودها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح ((الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة))، عبر تنفيذ خطة واضحة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتنمية وتطوير مهارات وقدرات مواردها البشرية في العمل الجمركي عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية وباستخدام أحدث التقنيات في مجال التعلُّم والتطوير.

وعدت سميرة محمد العوضي مدير أول استقطاب المواهب في جمارك دبي، معرض الوظائف منصة مثالية للتعريف بمجالات العمل في جمارك دبي أمام الباحثين عن فرص عمل من الخريجين وأصحاب الخبرات من المواطنين، واستقطاب الكفاءات وفق الشواغر وبما يلائم تخصصاتهم الدراسية ومهاراتهم، وبما يدعم خطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021: 2026، والتي جزء منها الاستثمار في الكادر البشري وتأهيلهم لمهارات المستقبل.

من جانبه، أوضح مروان الجاسمي نائب الرئيس الأول لإدارة الموارد البشرية في مجموعة موانئ دبي العالمية، أن أبرز التخصصات التي تستهدف استقطاب الطلاب المواطنين هي الهندسة والتجارة والتسويق والمالية إضافة إلى تقنيات التكنولوجيا، مع استهداف تدريب الخريجين الجدد وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق برامج تدريبية تستهدف توفير أكثر من 100 وظيفة في الفترة المقبلة.

وقالت مي المنصوري رئيسة التوطين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن المجموعة عبر مشاركتها في معرض رؤية للوظائف تستقطب الخريجين الجدد في ما يقرب من 200 وظيفة شاغرة، وأيضاً تدريبهم لتولي أدوار قيادية في مجالات عدة.

بذور المستقبل

وقالت ريم الخاجة، مديرة قسم التوطين وتنمية الكوادر الوطنية في ((دو)): ((تولي (دو) اهتماماً بالغاً بتطوير مهارات أبناء الإمارات وتمكينهم من الحصول على مسارات مهنية مجزية ومستدامة، موضحة أن الموظفين الإماراتيين يشكلون 40.9% من إجمالي القوى العاملة في الشركة نصفهم من الإناث، ويشغل 50% من الموظفين الإماراتيين مناصب قيادية في مختلف الأقسام والإدارات.

وأشارت إلى إطلاق برنامج ((بذور من أجل المستقبل)) مؤخراً بالتعاون مع شركة هواوي، بهدف منح الخريجين الإماراتيين الجدد الفرصة لزيارة مكاتب دو والحصول على رؤى وخبرات عملية في المجالات التقنية والتخصصية.

مبادرات

كما قالت مريم المعيني نائب الرئيس بالإنابة لتوطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة الذراع الأكاديمية لدائرة الاقتصاد والسياحة إن التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص من خلال تطوير المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم التوطين في هذا القطاع الحيوي يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في مختلف الصناعات والأنشطة الاقتصادية في دبي.