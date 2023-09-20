انطلاق المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ بدبي

انطلقت، أمس، أعمال المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ، الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ونخبة من القادة وصناع القرار والباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم، بهدف رسم خريطة طريق لبناء سياسات مستقبل المنافذ، وذلك في فندق مدينة جميرا بدبي.

ريادة دبي

واستهل المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية رحّب فيها الفريق محمد أحمد المري، براعي المؤتمر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وضيوف الدولة والحضور، وأكد من خلالها ريادة دبي في تقديم أعلى معايير الخدمات العالمية في جميع منافذها البرية والبحرية والجوية، وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تحويل الإمارات إلى واحدة من أبرز الوجهات العالمية في قطاع السياحة والسفر.

مشيراً إلى تفرُّد دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً بالتميز من خلال التخطيط المسبق الدقيق، والعصف الذهني المتواصل، واستشراف المستقبل بمختلف فرصه وتحدياته، ووضع الخطط الاستباقية، وتصدرها أعلى المراكز العالمية، ونجاحها.

حيث نجحت في تحويل قطاع السياحة والسفر إلى صناعة رائدة، رسخت مكانتها كإحدى أبرز الوجهات في هذا المجال. واختتم حديثه قائلاً: نعمل أن تجعل نتائج هذا المؤتمر من مستقبل المنافذ أكثر أمناً ومرونة وسهولة ويسراً، جنباً إلى جنب مع مراعاة الجانب الإنساني بهذا الشأن.

وتخلل المؤتمر عرض فيديو بتقنية الهولوغرام يتحدث عن تطور جهود إقامة دبي فيما يتعلق بالسفر الذكي ومستقبل المنافذ.

وباشر المؤتمر أعماله من خلال تنظيم جلسة رئيسية قدّمها فرانسوا لاروييل، مدير شعبة الوحدة المركزية بالمنظمة العالمية للحدود وخفر السواحل الأوروبية ((فرونتكس))، إضافة إلى حلقة نقاشية تحت عنوان ((التحديات المستقبلية والحلول الابتكارية))، و((تحول عمليات إدارة الحدود وحماية البيانات)).

وشارك في الحلقة النقاشية التي أدارها إدغار بيغلز، من ((فرونتكس))، كل من اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وعادل أحمد آل رضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وتريشيا كينيدي، مديرة بالإنابة في مكتب التحوّل الاستراتيجي مكتب العمليات الميدانية ((الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية))، وستيفن جي غرانت، مدير تطوير الأعمال والتحالفات الاستراتيجية ((التحقق من الهوية))، وميغيل ليتمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ((فيجن بوكس)).

تسريع الإجراءات

وقال عبيد مهير بن سرور، إن الذكاء الاصطناعي ساعد بشكل كبير على تسريع الإجراءات ورفع نسب الأمان للمسافرين، كما أن استخدام البصمة حد من عمليات تزوير الوثائق إلى ما يقارب الصفر، مشيراً إلى أن منظومة الذكاء الصناعي المستخدمة جعلت عمليات التزوير شبه صفرية، بسبب دقة فحص البيانات والوثائق ومطابقتها مع المسافرين، باستخدام التقنيات المبتكرة التي تطبقها إقامة دبي في منافذها.

من جانبه، قال عادل آل رضا: إن هناك حاجة ماسة لربط بيانات المسافرين بين المطارات في مختلف دول العالم، من خلال تبني الذكاء الاصطناعي وتأسيس بنية تحتية متطورة تسهم في إنجاز إجراءات السفر، مشيراً إلى أن تبني التكنولوجيا المتطورة سوف يعزز من عمليات التنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي ((إيكاو)).

وبالتالي لن تحتاج عملية التدقيق في المطارات سوى بضع ثوانٍ، بحيث يتم التعرف على المسافر من قبل المعلومات التي تم تسجيلها من جهة المغادرة أو البيانات المخزنة مسبقاً في الأنظمة. وأشار إلى أنه يأمل في المستقبل القريب مزيداً من الترتيبات بين المطارات لتسريع دخول وخروج المسافرين عبر عمليات الربط واستخدام البيانات الضخمة وتحليلها.

عمليات ابتكارية

واستهدف النقاش استكشاف العمليات الابتكارية والأنظمة المتقدمة والتكنولوجيات الحديثة لتسريع وتسهيل عمليات فحص الحدود وضمان الأمن والسلامة، كما استعرض المشاركون التحديات التي تطرحها الزيادة في أعداد المسافرين وسبل مواجهتها.

وانطلقت الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر، التي قدمتها كيلي ليم، مدير قطاع العمليات في هيئة الهجرة بسنغافورة، تحت عنوان ((ريادة الحدود البحرية وتجربة النجاح في سنغافورة))، استعرضت من خلالها تجربة سنغافورة المتميزة في مجال إدارة الحدود البحرية منذ التخطيط الاستراتيجي حتى تنفيذ السياسات والتقنيات المبتكرة، كما استعرض بعدها اللواء عبدالوهاب الراعي، من جمهورية مصر العربية، تجربة قناة السويس، في جلسة رئيسية أخرى.

السفر السلس

وطرح ثاني الزفين، مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة إمارتك، الشريك الاستراتيجي لإقامة دبي، محور السفر السلس، متناولاً التحديات والحلول التي تم العمل عليها لتحسين تجربة المسافرين عبر مطارات دبي.

كما شهد المؤتمر تنظيم جلسة رابعة تحت عنوان ((بناء مستقبل آمن للمنافذ البرية))، قدمها أحمد أبو هنطش، شريك الاستشارات التكنولوجية بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط، قبل أن يختتم المؤتمر أعمال يومه الأول بكلمة وجّه من خلالها الفريق محمد أحمد المري الشكر للحضور، وثمّن مشاركاتهم الثريّة.

>

›محمد المري:

تقديم أعلى معايير الخدمات العالمية في المنافذ البرية والبحرية والجوية

›دبي تتميز بالتخطيط المسبق والعصف الذهني المتواصل واستشراف المستقبل

›نجاحات الإمارة تعكس الروح الريادية والرؤية الطموحة للقادة والمسؤولين

›المؤتمر يعكس التزام إقامة دبي بالمضي قُدماً في صياغة مستقبل نوعي