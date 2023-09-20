عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على نشر قيم التسامح في العالم

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية حرص دولة الإمارات على نشر قيم التسامح والتعايش في العالم والسعي بشكل مستمر إلى بناء السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال إجراء سموه سلسلة لقاءات وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. فقد التقى سموه إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.

وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما ناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مجالات عدة ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة والمناخ. وأشاد سموه خلال اللقاء بالنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون المشترك بين البلدين على الأصعدة المختلفة، فيما أكد أيدي راما على علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين.

فيجي

وبحث سموه، وسيتيفيني رابوكا، رئيس وزراء فيجي، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين لاسيما في مجال المناخ.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية. وبحث الجانبان، فرص دفع الجهود الدولية المبذولة على صعيد مكافحة تداعيات تغير المناخ، خاصة مع استضافة دولة الإمارات ((COP 28)).

وأعرب سيتيفيني رابوكا عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات المختلفة.

المملكة المتحدة

من جهة أخرى التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث علاقات الصداقة، وآفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، وذلك في إطار ((الشراكة من أجل المستقبل)) التي تجمع بين البلدين.

واستعرض سموه وكليفرلي مخرجات زيارة العمل التي قام بها سموه إلى لندن في شهر مايو الماضي، والتي شهدت انعقاد الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين، كما ناقشا عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار سموه إلى أن اعتماد مجلس الأمن القرار التاريخي حول التسامح والسلام والأمن الدوليين في شهر يونيو الماضي، يعد ثمرة للتعاون البنّاء والشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، موضحاً أن البلدين يعملان معاً من أجل نشر قيم التسامح والتعايش في العالم والسعي بشكل مستمر إلى بناء السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في نيويورك، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة، فقد التقى سموه إيفيتسا داتشيتش، النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية صربيا، والسناتور الدكتور زمبري عبدالقادر، وزير خارجية ماليزيا، وأيما تور فوس، وزيرة خارجية إمارة أندورا، وجليل عباس جيلاني، وزير خارجية باكستان.

وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات الصداقة وآفاق التعاون الثنائي في عدة قطاعات، ومنها الاقتصادي والتجاري والثقافي والاستثماري والطاقة والسياحة والتعليم والأمن الغذائي.

وفي السياق ذاته، التقى سموه، وزير خارجية كوبا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة. وعقب اللقاء وقع سموه ومعالي برونو رودريجيز، مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد العالي للعلاقات الدولية ((راؤول روا غارسيا)) في كوبا.

القضايا المشتركة

كما التقى سموه، عدداً من ممثلي المنظمات اليهودية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث اللقاء مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها لما فيه الخير لشعوبها.

وأدان سموه التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن اليهود والمحرقة النازية، وأوضح أهمية قيم التسامح والأخوة الإنسانية في نهج دولة الإمارات لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة، لافتاً إلى رفض دولة الإمارات خطاب الكراهية والتطرف بجميع أشكاله، وازدراء الأديان، والعنصرية، والتمييز العنصري.

حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ولانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.