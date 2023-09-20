«تنفيذي الشارقة» يناقش خطط تطوير الخدمات الحكومية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

سير العمل

وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وخطط تطوير الخدمات الحكومية، وتنفيذ مختلف المشروعات والمبادرات التنموية والوطنية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.

واطلع المجلس على تقرير أعمال دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، الذي تضمن أبرز نتائج أعمال الدائرة فيما يتعلق بطلبات الأهالي على الخدمات العامة المختلفة، والخدمات الخاصة بتسوية المنازعات.

كما تضمن التقرير مبادرات مجالس الضواحي وأنشطتها المتنوعة التي تنظم للأهالي، واستضافة الجهات الحكومية والمحلية تعزيزاً لأدوار المجالس المجتمعية.

وشمل التقرير جهود الدائرة في استقبال مناسبات الأهالي، ومتابعة شؤون ذوي المتوفين، ودراسة الحالات الاجتماعية، ما ينعكس على استقرار الأسر ويدعم الترابط بين الأهالي.

تطوير

واطلع المجلس على رد دائرة شؤون البلديات على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الدائرة، حيث تضمن الرد عمل الدائرة على تطوير مختلف الخدمات والإجراءات بما يتوافق مع رؤية الإمارة، وبما يتناسب مع التوصيات التي تعكس صوت المجتمع من خلال المجلس الاستشاري.