خالد بن محمد: ترسيخ قواعد إعلام قوي ومبدع للمرحلة المقبلة

أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرؤية والاستراتيجية الجديدة لشبكة أبوظبي للإعلام.

وذلك خلال حفل نظمته الشبكة، أمس، في مسرح أبوظبي الوطني.

وشهد سموه، خلال حفل الإطلاق، عرضاً مفصلاً للرؤية والاستراتيجية الجديدة للشبكة، التي ترتكز على محاور الخدمة العامة بهدف تعزيز المشهد الإعلامي العام.

حضر الحفل سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على ما توليه القيادة الرشيدة من أهمية استراتيجية لقطاع الإعلام نظراً لدوره الفاعل ومشاركته الحيوية في دعم مسيرة التقدم والازدهار التي شهدتها الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية.

وأشار سموه إلى أن إطلاق شبكة أبوظبي للإعلام في حلتها الجديدة يأتي تحقيقاً لهذه الرؤية، ويهدف إلى إعداد كفاءات وطنية تشارك في بناء منظومة إعلامية وطنية شاملة ومتكاملة تصبح شريكاً أساسياً في التنمية ورافداً من روافد دعم المسيرة الوطنية، من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية البعيدة المدى بشكل يواكب توجهات التنمية المستدامة.

وأكد سموه أهمية الإعلام ودوره الحيوي في تعزيز الوعي المجتمعي، مشدداً سموه على ضرورة ترسيخ قواعد إعلام قوي ومبدع للمرحلة المقبلة، لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتوجهات الذكاء الاصطناعي في الإعلام الجديد، إضافة إلى أهمية الاستثمار في إعداد كوادر إعلامية إماراتية واعية ومثقفة وملهمة لقيادة دفة قطاع الإعلام مستقبلاً.

من جانبه، أكد سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، أن هذه النقلة النوعية التي تشهدها شبكة أبوظبي للإعلام تأتي في إطار رفد الإعلام الوطني في دولة الإمارات بخطوة مهمة في مسيرة تطوير منظومة الإعلام الوطني، بما يعكس نهج الإمارات في رحلة البناء والتنمية، وإبراز إنجازاتها وقيمها الإنسانية وتطلعاتها إلى المستقبل. وأشار سموه إلى أن التطور والتحديث المستمر الذي تشهده المؤسسات الإعلامية في الدولة، يعكس مدى أهمية تقديم محتوى إعلامي يعبر عن خصوصية المجتمع الإماراتي وتراثه الثقافي والاجتماعي.