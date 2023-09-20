جني الأرباح يدفع أسعار النفط للانخفاض بعد بلوغ ذروة 10 أشهر



ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في 10 أشهر قبل تراجعها مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، وذلك في أعقاب تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسعة سنتات لتبلغ عند التسوية 94.34 دولارا للبرميل. وكانت قد بلغت 95.96 دولارا للبرميل خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر .

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا إلى 91.20 دولارا للبرميل عند التسوية. وكانت قد بلغت 93.74 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أيضا أعلى مستوى منذ نوفمبر .

وبعد أن تجاوز خام برنت 95 دولارا للبرميل اليوم، قال بنك الاستثمار (يو.بي.إس) في مذكرة إنه بدأ في جني الأرباح. ومع ذلك، يتوقع الخبراء الاستراتيجيون في البنك تداول خام برنت في نطاق 90-100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة وأن يصل بحلول نهاية العام الحالي إلى 95 دولارا للبرميل.

وزادت المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الاثنين إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 ملايين برميل يوميا في أكتوبر ، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023.

وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.