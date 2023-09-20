ليبيا تنفي إخلاء درنة عقب الفيضانات

نفت حكومة شرق ليبيا اتخاذ قرار بإخلاء مدينة درنة التي ضربها الفيضان، بعدما أدى انقطاع كابلات إلى مشكلات في الهواتف وشبكة الإنترنت على نطاق واسع الثلاثاء.

وجاءت مشكلات الاتصالات بعد ساعات من احتجاج كبير تم تنظيمه في درنة للمطالبة بإجابات من الحكومة المحلية.

وقال محمد الجارح، وهو متحدث باسم لجنة الطوارئ بالحكومة: "أؤكد أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بإخلاء المدينة".

وأشار وزير الصحة عثمان عبد الجليل إلى أن الحكومة وجهت قوات الأمن إلى عزل منطقة في درنة، بعدما ذكرت فرق البحث أنه على الأرجح هناك العديد من الجثث التي لم يتم انتشالها.

وأضاف في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من الثلاثاء أن: "السبب كان حماية السكان والصحفيين والمدنيين وفتح المجال لفرق الإنقاذ لأداء عملهم بصورة ملائمة".

وضربت عاصفة دانيال القوية شرقي ليبيا يوم 10 سبتمبر الجاري بعدما ضربت اليونان وبلغاريا وتركيا في وقت سابق.

وانهار سدان في ميناء درنة، مما أدى إلى اكتساح المياه لمناطق واسعة من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة، وسط مخاوف من سقوط آلاف القتلى.