ألفاريز يقود سيتي للفوز على رد ستار



استهل مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على ضيفه رد ستار الصربي 3 /1 .

كما بدأ لايبزج الألماني مشواره في البطولة القارية بانتصار مثير على مضيفه يانج بويز السويسري 3 /1 الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة للبطولة القارية.

وعلى استاد الاتحاد تقمص الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز دور البطولة بتسجيله الهدفين الأول والثاني لسيتي في الدقيقتين 47 و60 بعد أن تقدم عثمان بوكاري بهدف للفريق الصربي في الدقيقة 45، وتكفل الإسباني رودريجو هيرنانديز بتسجيل ثالث أهداف حامل اللقب في الدقيقة 73.

وفي المباراة الثانية ، تقدم المدافع الفرنسي محمد سيماكان بهدف مبكر للايبزج بعد مضي ثلاث دقائق من بداية المباراة، لكن المهاجم الكونغولي ميشاك إيليا أدرك التعادل ليانج بويز في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الوسط النمساوي كزافير شلاجر الهدف الثاني للايبزج في الدقيقة 75 ثم أكد المهاجم السلوفيني الشاب بنيامين سيسكو فوز الفريق الألماني بتسجيله الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.