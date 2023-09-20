ألفاريز يقود سيتي للفوز على رد ستار

ألفاريز يقود سيتي للفوز على رد ستار
التاريخ
9/20/2023 5:11:52 AM
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استهل مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على ضيفه رد ستار الصربي 3 /1 .
كما بدأ لايبزج الألماني مشواره في البطولة القارية بانتصار مثير على مضيفه يانج بويز السويسري 3 /1 الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة للبطولة القارية.
وعلى استاد الاتحاد تقمص الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز دور البطولة بتسجيله الهدفين الأول والثاني لسيتي في الدقيقتين 47 و60 بعد أن تقدم عثمان بوكاري بهدف للفريق الصربي في الدقيقة 45، وتكفل الإسباني رودريجو هيرنانديز بتسجيل ثالث أهداف حامل اللقب في الدقيقة 73.
وفي المباراة الثانية ، تقدم المدافع الفرنسي محمد سيماكان بهدف مبكر للايبزج بعد مضي ثلاث دقائق من بداية المباراة، لكن المهاجم الكونغولي ميشاك إيليا أدرك التعادل ليانج بويز في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني سجل لاعب الوسط النمساوي كزافير شلاجر الهدف الثاني للايبزج في الدقيقة 75 ثم أكد المهاجم السلوفيني الشاب بنيامين سيسكو فوز الفريق الألماني بتسجيله الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.
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