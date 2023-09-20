Wednesday, 20 September 2023 01:40 GMT

ألفاريز يقود سيتي للفوز على رد ستار

9/20/2023 5:11:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });


استهل مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على ضيفه رد ستار الصربي 3 /1 .

كما بدأ لايبزج الألماني مشواره في البطولة القارية بانتصار مثير على مضيفه يانج بويز السويسري 3 /1 الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة للبطولة القارية.

وعلى استاد الاتحاد تقمص الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز دور البطولة بتسجيله الهدفين الأول والثاني لسيتي في الدقيقتين 47 و60 بعد أن تقدم عثمان بوكاري بهدف للفريق الصربي في الدقيقة 45، وتكفل الإسباني رودريجو هيرنانديز بتسجيل ثالث أهداف حامل اللقب في الدقيقة 73.

وفي المباراة الثانية ، تقدم المدافع الفرنسي محمد سيماكان بهدف مبكر للايبزج بعد مضي ثلاث دقائق من بداية المباراة، لكن المهاجم الكونغولي ميشاك إيليا أدرك التعادل ليانج بويز في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الوسط النمساوي كزافير شلاجر الهدف الثاني للايبزج في الدقيقة 75 ثم أكد المهاجم السلوفيني الشاب بنيامين سيسكو فوز الفريق الألماني بتسجيله الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

MENAFN20092023000110011019ID1107103871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث