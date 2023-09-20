هدف الحارس بروفديل في الوقت القاتل يمنح لاتسيو التعادل مع أتليتيكو مدريد



هز الحارس إيفان بروفديل الشباك في اللحظات الأخيرة ليمنح لاتسيو التعادل 1-1 مع ضيفه أتليتيكو مدريد في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وتقدم حارس لاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمشاركة في ركلة ركنية حولها بضربة رأس داخل المرمى.

وكان بابلو باريوس منح التقدم لأتليتيكو بتسديدة مباشرة بعيدة المدى اصطدمت في المدافع دايتشي كامادا وغالطت الحارس بروفديل في الدقيقة 29.

وكاد أتليتيكو أن يعزز تقدمه في بداية الشوط الثاني لكن محاولة ألفارو موراتا ارتدت من القائم، وأنقذ بروفديل عدة فرص ليحافظ على آمال لاتسيو في المباراة.