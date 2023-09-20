هدف الحارس بروفديل في الوقت القاتل يمنح لاتسيو التعادل مع أتليتيكو مدريد

هدف الحارس بروفديل في الوقت القاتل يمنح لاتسيو التعادل مع أتليتيكو مدريد
التاريخ
9/20/2023 5:11:51 AM
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هز الحارس إيفان بروفديل الشباك في اللحظات الأخيرة ليمنح لاتسيو التعادل 1-1 مع ضيفه أتليتيكو مدريد في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.
وتقدم حارس لاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمشاركة في ركلة ركنية حولها بضربة رأس داخل المرمى.
وكان بابلو باريوس منح التقدم لأتليتيكو بتسديدة مباشرة بعيدة المدى اصطدمت في المدافع دايتشي كامادا وغالطت الحارس بروفديل في الدقيقة 29.
وكاد أتليتيكو أن يعزز تقدمه في بداية الشوط الثاني لكن محاولة ألفارو موراتا ارتدت من القائم، وأنقذ بروفديل عدة فرص ليحافظ على آمال لاتسيو في المباراة.
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