سان جيرمان يعبر دورتموند بهدفين في دوري أبطال أوروبا

سان جيرمان يعبر دورتموند بهدفين في دوري أبطال أوروبا
التاريخ
9/20/2023 5:11:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
هز كيليان مبابي الشباك ليقود باريس سان جيرمان للفوز 2-صفر على ضيفه بروسيا دورتموند في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني ثم عزز أشرف حكيمي من تفوق صاحب الأرض بمهارة رائعة.
وهذا هو الفوز الثالث في ست مباريات بجميع المسابقات لبطل فرنسا هذا الموسم، وسيخفف الضغط عليه بعد الهزيمة في الدوري مطلع الأسبوع الحالي حيث طبق الفريق أسلوب المدرب لويس إنريكي المعتمد على الاستحواذ.
ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة السادسة بست نقاط متقدما بنقطتين على ميلان ونيوكاسل يونايتد اللذين تعادلا بدون أهداف في وقت سابق من اليوم.
MENAFN20092023000110011019ID1107103869
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.