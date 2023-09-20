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سان جيرمان يعبر دورتموند بهدفين في دوري أبطال أوروبا

9/20/2023 5:11:51 AM
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هز كيليان مبابي الشباك ليقود باريس سان جيرمان للفوز 2-صفر على ضيفه بروسيا دورتموند في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني ثم عزز أشرف حكيمي من تفوق صاحب الأرض بمهارة رائعة.

وهذا هو الفوز الثالث في ست مباريات بجميع المسابقات لبطل فرنسا هذا الموسم، وسيخفف الضغط عليه بعد الهزيمة في الدوري مطلع الأسبوع الحالي حيث طبق الفريق أسلوب المدرب لويس إنريكي المعتمد على الاستحواذ.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة السادسة بست نقاط متقدما بنقطتين على ميلان ونيوكاسل يونايتد اللذين تعادلا بدون أهداف في وقت سابق من اليوم.

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