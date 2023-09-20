أردوغان: عازمون على تعزيز تعاوننا مع مصر على أساس المصالح المتبادلة

أردوغان: عازمون على تعزيز تعاوننا مع مصر على أساس المصالح المتبادلة
التاريخ
9/20/2023 5:11:51 AM
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أن بلاده تعتزم تعزيز تعاونها مع مصر "على أساس المصالح المتبادلة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف: "لقد دخلنا مرحلة جديدة بدأنا فيها بتحسين علاقاتنا مع مصر في جميع المجالات، والتي كانت راكدة منذ فترة. نحن عازمون على تعزيز تعاوننا على أساس المصالح المتبادلة في هذه الفترة الجديدة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
كما أكد الرئيس التركي أن السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه "إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي في القضية الفلسطينية".
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