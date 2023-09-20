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أردوغان: عازمون على تعزيز تعاوننا مع مصر على أساس المصالح المتبادلة

9/20/2023 5:11:51 AM
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أن بلاده تعتزم تعزيز تعاونها مع مصر "على أساس المصالح المتبادلة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف: "لقد دخلنا مرحلة جديدة بدأنا فيها بتحسين علاقاتنا مع مصر في جميع المجالات، والتي كانت راكدة منذ فترة. نحن عازمون على تعزيز تعاوننا على أساس المصالح المتبادلة في هذه الفترة الجديدة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما أكد الرئيس التركي أن السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه "إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي في القضية الفلسطينية".

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