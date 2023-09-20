أرقام معهد البترول الأمريكي تظهر انخفاضاً في مخزونات الخام ونواتج التقطير

أرقام معهد البترول الأمريكي تظهر انخفاضاً في مخزونات الخام ونواتج التقطير
التاريخ
9/20/2023 5:11:50 AM
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أفادت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء بأن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين.
وقال المصادر
إن مخزونات الخام انخفضت بنحو 5.25 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر .
وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 730 ألف برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 258 ألف برميل.
MENAFN20092023000110011019ID1107103867
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