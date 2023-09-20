أرقام معهد البترول الأمريكي تظهر انخفاضاً في مخزونات الخام ونواتج التقطير



أفادت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء بأن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وقال المصادر

إن مخزونات الخام انخفضت بنحو 5.25 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر .

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 730 ألف برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 258 ألف برميل.