إدارة مرسيليا تهاجم ممثلي الجماهير بعد مزاعم بشأن تهديدات

انتقدت إدارة أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ممثلي الجماهير بعد مزاعم بتهديدات وطلب الاستقالة خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي.

وقال مرسيليا في بيان الثلاثاء "بعد اجتماع الاثنين 18 سبتمبر 2023... طلب ممثلو روابط الجماهير من الإدارة تقديم استقالتها، وهددوا ‭'‬بحرب‭'‬ ضد الإدارة في حالة عدم الاستقالة.

"إدارة أولمبيك مرسيليا تؤمن بعلاقة الشفافية مع جماهيرها. كل من في النادي سواء من اللاعبين أو العاملين أو الإدارة يعتبرون أن الانتقادات جزء من دورهم وفخرهم بتمثيل مرسيليا داخل وخارج الملعب".

وأضاف البيان "لكن على الجانب الآخر، لن تقبل إدارة أولمبيك مرسيليا مثل هذه التهديدات الشخصية. الأعضاء لا يمكنهم التسامح مع الهجمات الشخصية أو أي شكل من التشهير. العلاقة القائمة على الترهيب لا تشكل القدر الأدنى من الظروف المقبولة لإدارة النادي لمواصلة الاستثمار في أولمبيك مرسيليا".

ويحتل مرسيليا المركز الرابع في الدوري بتسع نقاط من خمس مباريات، وودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام باناثينايكوس اليوناني من الدور الثالث للتصفيات.