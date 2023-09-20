إدارة مرسيليا تهاجم ممثلي الجماهير بعد مزاعم بشأن تهديدات

إدارة مرسيليا تهاجم ممثلي الجماهير بعد مزاعم بشأن تهديدات
التاريخ
9/20/2023 5:11:50 AM
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انتقدت إدارة أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ممثلي الجماهير بعد مزاعم بتهديدات وطلب الاستقالة خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي.
وقال مرسيليا في بيان الثلاثاء "بعد اجتماع الاثنين 18 سبتمبر 2023... طلب ممثلو روابط الجماهير من الإدارة تقديم استقالتها، وهددوا 'بحرب' ضد الإدارة في حالة عدم الاستقالة.
"إدارة أولمبيك مرسيليا تؤمن بعلاقة الشفافية مع جماهيرها. كل من في النادي سواء من اللاعبين أو العاملين أو الإدارة يعتبرون أن الانتقادات جزء من دورهم وفخرهم بتمثيل مرسيليا داخل وخارج الملعب".
وأضاف البيان "لكن على الجانب الآخر، لن تقبل إدارة أولمبيك مرسيليا مثل هذه التهديدات الشخصية. الأعضاء لا يمكنهم التسامح مع الهجمات الشخصية أو أي شكل من التشهير. العلاقة القائمة على الترهيب لا تشكل القدر الأدنى من الظروف المقبولة لإدارة النادي لمواصلة الاستثمار في أولمبيك مرسيليا".
ويحتل مرسيليا المركز الرابع في الدوري بتسع نقاط من خمس مباريات، وودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام باناثينايكوس اليوناني من الدور الثالث للتصفيات.
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