زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات الأربعاء قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي إنّ الزلزال وقع في الساعة 09,14 (21,14 ت غ الثلاثاء) وحُدّد مركزه على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم.

وأضاف المركز في منشور على موقعه الإلكتروني أنّ حوالى 15 ألف شخص أفادوا بأنّهم شعروا بالهزّة الأرضية.

ولم يسجّل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.