زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب نيوزيلندا
التاريخ
9/20/2023 5:11:50 AM
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ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات الأربعاء قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، بحسب ما أعلنت السلطات.
وقال المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي إنّ الزلزال وقع في الساعة 09,14 (21,14 ت غ الثلاثاء) وحُدّد مركزه على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم.
وأضاف المركز في منشور على موقعه الإلكتروني أنّ حوالى 15 ألف شخص أفادوا بأنّهم شعروا بالهزّة الأرضية.
ولم يسجّل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.
وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.
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