موسم بولو الحبتور ينطلق 28 أكتوبر

موسم بولو الحبتور ينطلق 28 أكتوبر
التاريخ
9/20/2023 5:11:49 AM
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ينطلق موسم نادي ومنتجع الحبتور للبولو بالشراكة مع هيئة المنطقة الحرة الدولية (ايفزا) بـ «الكأس الخيرية للسيدات» في 28 أكتوبر المقبل، ويستمر الموسم حتى 26 أبريل.
وجدّد محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، ومارتن بيدرسن، رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية، التأكيد على التزامهما الثابت خلال حفل التوقيع على اتفاق الرعاية.
وقال محمد الحبتور: «نساهم في نمو البولو في دولة الإمارات من خلال الارتقاء بمستوى اللعب وتحفيز شراكات قيّمة مع جهاتٍ تُشاركنا رؤيتنا».
MENAFN20092023000110011019ID1107103862
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