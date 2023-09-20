موسم بولو الحبتور ينطلق 28 أكتوبر



ينطلق موسم نادي ومنتجع الحبتور للبولو بالشراكة مع هيئة المنطقة الحرة الدولية (ايفزا) بـ «الكأس الخيرية للسيدات» في 28 أكتوبر المقبل، ويستمر الموسم حتى 26 أبريل.

وجدّد محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، ومارتن بيدرسن، رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية، التأكيد على التزامهما الثابت خلال حفل التوقيع على اتفاق الرعاية.

وقال محمد الحبتور: «نساهم في نمو البولو في دولة الإمارات من خلال الارتقاء بمستوى اللعب وتحفيز شراكات قيّمة مع جهاتٍ تُشاركنا رؤيتنا».