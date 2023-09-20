أحمد بن محمد: العمل الجاد والسعي الدؤوب عزّز مسيرة نصف قرن من المشاركة في المنافسات الآسيوية



أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن العمل الجاد والسعي الدؤوب لأجيال متتالية من الرياضيين عزّز مسيرة طويلة قاربت نصف قرن من المشاركات الآسيوية في كبرى المحافل القارية؛ بدأت تفاصيلها منذ العام 1978 ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة في بانكوك وحتى الدورة الـ19 في هانغتشو بالصين، التي تنطلق بعد أيام قليلة بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية.

وأضاف سموه أن الرياضيين من أبناء وبنات الوطن هم من خيرة الرياضيين الذين يقدمون نموذجاً وقدوة في التميز والعطاء وإبراز مدى الانتماء والتفاني في رفعة وطنهم؛ من خلال مشاركتهم في المحافل الرياضية على تنوعها، فمنهم من يسعى لتحطيم رقمه في إحدى الرياضات والآخر يحاول جاهداً لوضع اسم بلاده ضمن قائمة المراكز الأولى والتتويج بالميداليات الملونة، وغيرهم ممن تمثل لهم تلك المشاركات تجارب نوعية فريدة ومحطات حقيقية في مسيرة تمثيل الوطن، وكلها محاولات مخلصة ترتكز على غايات نبيلة نابعة من حب الإمارات والولاء لقيادتها.

ووجه سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية حديثه إلى الوفد المشارك في فعاليات دورة الألعاب الآسيوية بمدينة هانغتشو قائلاً .. " في الوقت الذي تحتفي فيه الدولة بالعديد من الإنجازات والنجاحات البارزة التي امتدت لتشمل العديد من القطاعات؛ تأتي هذه المشاركة المهمة لتفتح المجال أمام أبناء الوطن للتنافس ضمن محفل رياضي على قدر كبير من الأهمية سعياً للمشاركة في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات، لاسيما وأن القطاع الرياضي يحظى بكامل الدعم والتشجيع والرعاية من قبل قيادتنا الرشيدة، وقد لمسنا ذلك في سابق المحافل الرياضية عند متابعة أبطال الإمارات وهم يواصلون تميزهم بثقة وعزيمة في الفوز وتحقيق أفضل النتائج".

جاء ذلك بمناسبة بداية مشاركة وفد الإمارات الرياضي بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو بالصين المقامة خلال الفترة“23 سبتمبر – 8 أكتوبر 2023” بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة من خلال 61 تخصصاً و481 مسابقة تقام منافساتها على 54 منشأة رياضية وتشهد تواجد 50 ألف متطوعاً و12 ألف إعلامياً.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية بـ140 رياضياً بواقع 102 رياضي و38 رياضية يشاركون في 20 لعبة فردية وجماعية هي الرماية، والفروسية، وألعاب القوى، والسباحة، والدراجات، والقوس والسهم، والجودو، والتايكواندو، والكاراتيه، والجوجيتسو، والمبارزة، والملاكمة، وكرة السلة، والرجبي، والشراع، والتجديف، والشطرنج، والجولف، والرياضات الإلكترونية، و الترايثلون.

ووصلت بالفعل منتخبات التجديف والشراع والملاكمة إلى المدينة المستضيفة حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم أحمد الطيب، مدير الوفد الرياضي المشارك بالدورة.

ويستهل حمد سعيد المطروشي لاعب منتخب الإمارات للتجديف مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية غداً الأربعاء، وذلك لأول مرة في منافسات فردي التجديف حيث سيكون بمفرده ممثلا للتجديف بمسابقة مسافة كلاسيكية هي 2000 متر، فيما يشارك منتخبنا الوطني للشراع في الدورة بـ4 لاعبين ولاعبات هم عادل خالد بمسابقة الكا 7، وضحى آل بشر بمسابقة الكا 6، ومحمد الزعابي بمسابقة الكا 4، كاميليا القبيسي بمسابقة الكا 4.

ويشارك منتخبنا الوطني للملاكمة بـ 4 ملاكمين في 4 أوزان مختلفة هم محمد سعيد الحفيتي وزن فوق 90 كجم، وحسين الشمار في وزن 70 كجم، ونواف علي خميس الزحمي في وزن 57 كجم، وسلطان النعيمي في وزن 52 كجم، إذ انتظم المنتخب في تدريباته عقب وصوله إلى مدينة هانغتشو للمشاركة بفعاليات الدورة، حيث يعقد معسكراً داخلياً في الصين يسبق مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية بنسختها الـ19، بالتعاون مع الاتحاد الصيني والأوزبكي والماليزي، كما يقوم المنتخب بتدريبات مكثفة للوصول إلى الجاهزية المنشودة واستثمار الفرصة للمشاركة في أفضل صورة.

من ناحية أخرى، كثّف وفد الإمارات الرياضي في هانغتشو استعداداته لبدء استقبال الوفود الرياضية للمنتخبات الـ20 المشاركة في هذه الدورة، مع الاطمئنان على أماكن إقامة الوفود بالقرية الرياضية الرئيسية والقرى الفرعية الأربع الأخرى التي تستضيف الرياضيين في رياضات الدراجات والترايثلون، والفروسية، والشراع، والتايكواندو.

وتطرق الوفد الرياضي إلى جميع التفاصيل وعقد سلسلة من اجتماعات مدراء وفود الدول المشاركة حضرها ممثلي 24 دولة، وتمت مناقشة العديد من الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية مع بحث كيفية الوصول والتنقل من القرية الرياضية الرئيسية والقرى الفرعية وأماكن المنافسات والتدريبات.

واجتمع وفد الإمارات بحضور مدير الوفد أحمد الطيب بفريق المتطوعين المرافقين للوفد في جميع المنافسات ابتداءً من انطلاق الدورة والمرحلة التي تسبقها من ترتيبات لاستقبال الوفود الرياضية والإدارية والطبية وحتى مرحلة الختام والعودة إلى أرض الوطن.

ومع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو شرقي الصين، تم افتتاح قريتي المسؤولين الفنيين والإعلاميين في المدينة المضيفة للألعاب، وتقع القرية الإعلامية في القسم الشمالي الغربي من قرية الألعاب الآسيوية، وتبلغ مساحتها 660 ألف متر مربع، وتضم مساحات عمل للإعلاميين ومقاصف وقاعات ثقافية ومجمعات تجارية ومناطق أخرى بينما تغطي قرية المسؤولين الفنيين 741 ألف متر مربع، وتخدم ما يقرب من 4000 مسؤول خلال دورة الألعاب.

وتصل بعد غدٍ“الخميس” إلى مدينة هانغتشو الصينية 6 منتخبات وطنية هي الرجبي، والرماية، والسباحة، والمبارزة، والدراجات، والشطرنج على أن تنضم إلى المنتخبات المتواجدة بالقرية الرياضية والتي وصلت في وقت سابق من الشهر الجاري، كما يلتحق بهم منتخبنا الوطني للجودو قادماً من العاصمة اليابانية طوكيو عقب ختام معسكره التدريبي المشترك الذي استغرق أسبوعين.



