أنشيلوتي: سيتي مرشح بقوة للفوز بدوري أبطال أوروبا

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم الثلاثاء إن فريقه لا يعتبر نفسه المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم تاريخه الحافل في البطولة مشيرا إلى مانشستر سيتي حامل اللقب على اعتباره المرشح الأبرز.

ويفتتح ريال مدريد مشواره في البطولة باستضافة أونيون برلين في مستهل مشواره بالمجموعة الثالثة غدا الأربعاء بعدما عزز رقمه القياسي وتوج باللقب للمرة 14 عام 2022 قبل الخسارة أمام سيتي في الدور قبل النهائي العام الماضي.

ويلعب الفريق الإسباني أيضا مع نابولي بطل إيطاليا وبراجا البرتغالي في دور المجموعات.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين قبل استضافة أونيون على ملعب سانتياجو برنابيو "سيتي هو المرشح لأن لديه تشكيلة فازت باللقب الموسم الماضي ولم تتغير كثيرا. لكن في دوري الأبطال، كما هو الحال دائما، هناك مفاجآت في النهاية.

"ريال مدريد فريق ينافس حتى النهاية. لا نرى أنفسنا مرشحين مثل سيتي. لقد فاز باللقب العام الماضي ويمكنه الفوز بدوري الأبطال".

ويواجه ريال مدريد منافسه أونيون المشارك في البطولة لأول مرة لكن أنشيلوتي أكد أن فريقه لن يستخف بالفريق الألماني.

وقال "أونيون فريق جديد في دوري الأبطال لكن وجوده هنا يعكس حقيقة عروضه القوية. إنه فريق منظم للغاية على المستوى الدفاعي.

"دوري الأبطال مسابقة خاصة لنا. سنتعامل مع مباراة الغد على أنها شيء خاص. نتطلع لتحقيق بداية جيدة في دور المجموعات لأننا نلعب على ملعبنا".

وأضاف المدرب الإيطالي أن داني كاربخال لن يشارك غدا لحصوله على راحة مشيرا إلى أن الظهير الأيمن سيكون متاحا على الأرجح لمواجهة أتليتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني يوم الأحد.

وقال أنشيلوتي "كاربخال مجهد ونريد إراحته تجنبا للمشاكل. إنه بخير ولا نعتقد أن الأمر خطير لذا نأمل عودته قريبا.

"وفقا للظروف الحالية لديه فرصة للعب يوم الأحد. الحالة العامة للاعب جيدة جدا ولوكاس فاسكيز سيلعب بدلا من كاربخال (أمام أونيون)".



