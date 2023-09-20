العين يقهر مضيفه بختاكور الأوزبكي بالثلاثة



قهر العين مضيفه بختاكور الأوزبكي بملعبه وأمام أنظار جماهيره وحقق فوزاً كبيراً عليه بنتيجة 3-0 مساء اليوم على ملعب استاد بختاكور المركزي، ضمن ذهاب مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا، وسجل أهداف الفريق البنفسجي كل من لابا كودجو، هدفين في الدقيقتين 11 و66، وخالد البلوشي في الدقيقة 25، وبذلك يسعد ممثل الكرة الإماراتية جماهيره باستهلالية مثالية للبطولة القارية في إطار سعيه لتكرار مشهد تتويجه بلقبها في وقت سابق من عام 2003.

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وبهذا الفوز عادل العين منافسه بختاكور في عدد مرات الفوز بـ2 فوز لكل منهما، بينما حضر التعادل بينهما في مناسبة واحدة خلال 5 مواجهات جمعتهما بدوري أبطال آسيا، وعزز الفوز التفوق التاريخي لممثل الكرة الإماراتية على الأندية الأوزبكية في البطولة القارية بـ8 انتصارات مقابل 2 فوز، و4 تعادلات في 14 مواجهة.

أمل

دخل العين إلى ملعب المباراة وهو يأمل في الخروج بأفضل نتيجة من ملعب مضيفه، وهو ما يفسر الضغط الهجومي العالي الذي مارسه منذ بداية المباراة لتثمر جهوده عن الهدف الأول بعد هجمة منظمة شارك فيها كل من كاكو، وبندر الأحبابي، وترجمها الهداف التوغولي لابا كودجو، في المرمى.

الهدف الثاني

لم يكتف العين بتقدمه بهدف، إذ تابع ضغطه الهجومي عن طريق الأطراف والعمق ولعب كل من كاكو، وبندر الأحبابي، وسفيان رحيمي، دوراً مقدراً في صناعة اللعب للابا كودجو، في المقدمة الهجومية وهو ما أربك أصحاب الأرض ليقعوا في أخطاء عدة نتج عن أحدها الهدف الثاني بصناعة من لابا كودجو، وترجمه خالد البلوشي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البنفسجي بهدفين نظيفين.

الشوط الثاني

بعد تخلفهم بهدفين نظيفين في الشوط الثاني اندفع أصحاب الأرض للهجوم منذ بداية الشوط الثاني بحثاً عن تقليص الفارق في وقت مبكر، غير أن لاعبي العين تعاملوا مع الأمر بتركيز عال ليفسدوا المحاولات الأوزبكية قبل أن تصل مرحلة الخطورة وتبقى النتيجة على ما هي عليه.

الثالث

بحلول الدقيقة 66 أصبحت النتيجة 3-0 للعين بعدما عاد المهاجم التوغولي لابا كودجو، ليمارس هوايته في هز الشباك بهدف رائع استعان في تسجيله بخبرته وذكائه ليخدع المدافع وحارس المرمى ووضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، وحاول أصحاب الأرض الوصول لمرمى خالد عيسى لتقليص الفارق على الأقل غير أن الدفاع العيناوي ومن خلفه الحارس خالد عيسى أفسدوا كل المحاولات لينتهي اللقاء بفوز الزعيم العيناوي بثلاثية نظيفة.