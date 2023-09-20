العين يقهر مضيفه بختاكور الأوزبكي بالثلاثة

العين يقهر مضيفه بختاكور الأوزبكي بالثلاثة
التاريخ
9/20/2023 5:11:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
قهر العين مضيفه بختاكور الأوزبكي بملعبه وأمام أنظار جماهيره وحقق فوزاً كبيراً عليه بنتيجة 3-0 مساء اليوم على ملعب استاد بختاكور المركزي، ضمن ذهاب مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا، وسجل أهداف الفريق البنفسجي كل من لابا كودجو، هدفين في الدقيقتين 11 و66، وخالد البلوشي في الدقيقة 25، وبذلك يسعد ممثل الكرة الإماراتية جماهيره باستهلالية مثالية للبطولة القارية في إطار سعيه لتكرار مشهد تتويجه بلقبها في وقت سابق من عام 2003.
2
وبهذا الفوز عادل العين منافسه بختاكور في عدد مرات الفوز بـ2 فوز لكل منهما، بينما حضر التعادل بينهما في مناسبة واحدة خلال 5 مواجهات جمعتهما بدوري أبطال آسيا، وعزز الفوز التفوق التاريخي لممثل الكرة الإماراتية على الأندية الأوزبكية في البطولة القارية بـ8 انتصارات مقابل 2 فوز، و4 تعادلات في 14 مواجهة.
أمل
دخل العين إلى ملعب المباراة وهو يأمل في الخروج بأفضل نتيجة من ملعب مضيفه، وهو ما يفسر الضغط الهجومي العالي الذي مارسه منذ بداية المباراة لتثمر جهوده عن الهدف الأول بعد هجمة منظمة شارك فيها كل من كاكو، وبندر الأحبابي، وترجمها الهداف التوغولي لابا كودجو، في المرمى.
الهدف الثاني
لم يكتف العين بتقدمه بهدف، إذ تابع ضغطه الهجومي عن طريق الأطراف والعمق ولعب كل من كاكو، وبندر الأحبابي، وسفيان رحيمي، دوراً مقدراً في صناعة اللعب للابا كودجو، في المقدمة الهجومية وهو ما أربك أصحاب الأرض ليقعوا في أخطاء عدة نتج عن أحدها الهدف الثاني بصناعة من لابا كودجو، وترجمه خالد البلوشي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البنفسجي بهدفين نظيفين.
الشوط الثاني
بعد تخلفهم بهدفين نظيفين في الشوط الثاني اندفع أصحاب الأرض للهجوم منذ بداية الشوط الثاني بحثاً عن تقليص الفارق في وقت مبكر، غير أن لاعبي العين تعاملوا مع الأمر بتركيز عال ليفسدوا المحاولات الأوزبكية قبل أن تصل مرحلة الخطورة وتبقى النتيجة على ما هي عليه.
الثالث
بحلول الدقيقة 66 أصبحت النتيجة 3-0 للعين بعدما عاد المهاجم التوغولي لابا كودجو، ليمارس هوايته في هز الشباك بهدف رائع استعان في تسجيله بخبرته وذكائه ليخدع المدافع وحارس المرمى ووضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، وحاول أصحاب الأرض الوصول لمرمى خالد عيسى لتقليص الفارق على الأقل غير أن الدفاع العيناوي ومن خلفه الحارس خالد عيسى أفسدوا كل المحاولات لينتهي اللقاء بفوز الزعيم العيناوي بثلاثية نظيفة.
MENAFN20092023000110011019ID1107103859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.