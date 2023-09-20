أذربيجان تبدأ عملية عسكرية للسيطرة على ناغورني قرة باغ

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان اليوم الثلاثاء بدء عملية للسيطرة على جيب ناغورني قرة باغ المتنازع عليه في جنوب القوقاز، والذي يقطنه أساسا مواطنون أرمن .

وتحدثت الوزارة اليوم عن "عملية لمكافحة الارهاب ذات طابع محلي لاستعادة النظام الدستوري".



ووفقا للبيان الصادر من باكو، فإن العملية العسكرية تهدف لفرض انسحاب قوات أرمينيا من المنطقة، المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار بعد آخر حرب في جيب ناغورني قرة باغ عام 2020.

وقالت وزارة دفاع أذربيجان إنه يتم فقط استهداف الأهداف العسكرية. ووفقا للمعلومات الصادرة من باكو، فإن المدفعية الأرمينية هي التي بدأت بمهاجمة مواقع تابعة لأذربيجان وتسببت في إصابة عدد من الجنود.

من ناحية أخرى، تحدث

روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في جمهورية آرتساخ ( جيب ناغورني قرة باغ) غير المعترف بها عبر قناة تليجرام عن إطلاق كثيف بنيران المدفعية على المنطقة. وقال "يجب على قيادة أرمينيا الاعتراف بآرتساخ والانضمام لحماية مواطنينا".



وقد رفضت القيادة الحالية في جيب ناغورني قرة باغ اتهامات باكو.

وقالت وزارة الدفاع في جيب ناغورني قرة باغ في بيان صحفي إن قوات الدفاع تلتزم بوقف إطلاق النار. وأضافت في بيان من عاصمة الإقليم خانكندي إن الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار وإصابة جنديين من أذربيجان " زائفة ولا تتوافق مع الحقائق".