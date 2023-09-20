طرق دبي تطلق النسخة الثالثة من مسابقة أفضل تصوير في وسائل النقل المستدامة

تطلق هيئة الطرق والمواصلات في 25 سبتمبر الجاري، الدورة الثالثة من مسابقة أفضل تصوير فوتوغرافي في وسائل النقل الجماعي المستدامة في دبي والتي تحمل نسختها الجديدة تحت شعار (التنقّل في دبي)، وستجري بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى 15 أكتوبر المقبل.



وبهذا الخصوص، صَرّحَ سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، قائلاً: "الاستدامة من أهم الكلمات المفتاحية لقاموس المستقبل، فلها دورٌ عميق في تشكيل أسلوب الحياة الأفضل والأكثر تناسباً مع المستجدات. الصورة هنا تلعب دور الترجمان البصري الذي يبلور المعنى ويُقرّبه للعقول بشكلٍ فنيّ مُبتكر."

وأضاف: "سعداء باستمرارية تعاوننا المُثمر مع هيئة الطرق والمواصلات بهدف تعزيز الوعي بأهمية مفهوم النقل المستدام، والذي نفخر بحضوره في دبي من خلال نماذج رائدة عالمياً ومُلهِمة لعشاق الفنون البصرية. هيبا تدعو الجميع للمشاركة في هذا الحدث التنافسيّ وخوض غمار هذه التجربة الجميلة والتحدي نحو استحقاق الفوز".



وبدوره، قال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات إن المسابقة تأتي تزامناً مع عام الاستدامة 2023، وتهدف إلى تشجيع الجمهور، سكاناً وزائرين وسائحين، ومن مختلف شرائح المجتمع وخاصة مستخدمي وسائل النقل الجماعي على المشاركة بأفضل الصور المُلتقطة بمختلف أنواع الهواتف الذكية لوسائل النقل المستدامة في دبي والتي تشمل المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري وهي الباص والتاكسي المائيين والفيري والعبرات بمختلف أنواعها. وتهدف هذه المسابقة الحيوية الرامية إلى تسليط الضوء على تجارب روّاد المواصلات العامة من خلال التصوير الضوئي، كما تهدف إلى الترويج السياحي لوسائل النقل الجماعي لهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي بوصفها تجمع بين الترفيه والتنقُّل معا.

ويمكن المشاركة فيها عبر الحساب الشخصي للمتسابق من خلال تطبيق إنستغرام على الوسم #RTAxHIPA.



قواعد المشاركة

المطلوب من الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة الالتزام والتقيد بالقواعد التالية:

تقديم الصور في هذه المسابقة فقط من خلال صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الانترنت من خلال هذا الرابط: ابتداءً من الساعة (00:01) بتاريخ 25 سبتمبر 2023 وحتى الساعة (00:00(بتاريخ 15 أ كتوبر 2023 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة (+ 4 ساعات عن توقيت غرينتش). ولن تقبل أية مشاركات بعد الوقت المحدّد، كما يجب أن يكون المشاركون أفرادا وليس مؤسسات على ألا تقل أعمارهم عن (18) سنة في وقت المشاركة في المسابقة. وينبغي أن يؤكد المشاركون قبولهم بهذه القواعد. وعليهم الموافقة على أن الهيئة والجائزة سوف تستبعدان تلقائياً ودون إشعار إضافي أية صور يتبيّن أنه قد تم تقديمها من قبل مشارك يقل عمره عن (18) سنة في وقت المشاركة.



صوركم المُشارِكة

تنقسم المنافسة إلى فئتين اثنتين هما: ملف مصور والصورة الواحدة. ويجب على المشاركين في فئة ملف مصور تقديم (5) صور، وفي فئة الصورة الواحدة يجب على المشاركين تقديم صورة واحدة فقط ولا يجوز تقديم نفس الصورة للمشاركة في أكثر من فئة. وسوف تُستَبعَدُ أية صورة يتم تقديمها للمشاركة في أكثر من فئة واحدة من المسابقة كاملة، ويجب أن تكون صيغة الصور المقدّمة JPEG وأن تكون ذات جودة ودقة عاليين وألا يقل حجم الصورة عن 5ميجابايت، على ألا يقل أطول ضلع في الصورة عن 2000 بكسل ولا تقل الجودة عن 300 دي بي آي (dpi). ويجب كذلك على المشاركين التقيّد بالتقاط الصور فقط من خلال الهاتف الجوال بحيث لا يقل حجم الصورة عن 2 ميجابايت.



بالإضافة إلى أنه يجب تحميل الصورة الأصلية (RAW) أو ملف الصورة الأصلي عند الطلب. يجب ألا تحتوي الصور المشاركة على أية شعارات و/أو توقيعات و/أو أسماء و/أو إطارات و/أو حدود و/أو رموز و/أو أية إشارات و/أو تاريخ أو توقيت و/أو علامات أخرى مضافة من قبل المشارك. يسمح بإجراء التعديلات الفنية الأساسية للصور، بشرط ألا يؤثر ذلك على مصداقية و/أو أصالة الصورة. ويُمنَعُ إجراء التعديلات المتقدّمة المستخدمة لإضافة الخدع و/أو الحيل البصرية و/أو التلاعبات بما في ذلك التركيبات والتعديلات الإبداعية للصور. وتحتفظ كلٌّ من هيئة الطرق والمواصلات وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي بحق تقييم واستبعاد أية صور/ مقاطع فيديو تعتبرها الجائزة، وفق تقديرها المطلق، مخالفة لما سبق ذكره. كما سيتم استبعاد أية صور تمثّل أو تتضمّن أي محتوى غير مناسب و/أو مسيء، بما في ذلك العريّ و/أو العنف و/أو أي محتوى آخر يعتبر غير متوافق مع الدين والثقافة والأخلاق العامة والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.



وستخضع المشاركات إلى تقييم لجنة تحكيم من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الأمر الذي يضمن توفر أعلى معايير الحيادية والشفافية والابتكار والإبداع والجمالية، بوصفها جائزة ذات سمعة عالمية مرموقة، مشيرة إلى أن إمارة دبي تمتلك شواطئ خلابة ومشاهد عمرانية وحضارية بمقدورها تحفيز قاطنيها وزائريها وسائحيها على التفاعل البصري مع هذه المناظر خاصة المرتبطة بالتنقل البحري، والتي بإمكانها أن تتجلى في صور بديعة ذات جمالية خاصة.