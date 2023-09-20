عبدالله الفلاسي يفتتح النسخة 23 من رؤية الإمارات للوظائف

افتتح عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، النسخة الثانية والعشرين رؤية الإمارات للوظائف 2023، الرائد في سوق العمل وتطوير المهارات والتواصل، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بهدف تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من فرص العمل، فضلاً عن المبادرات الملهمة لدعم الجيل القادم من الباحثين عن عمل.

أقيمت الفعالية في القاعات 1 و2 و3 و4، وشهد اليوم الأول تواصل الآلاف من الشباب الإماراتي مع أكثر من 100 شركة رائدة، بما في ذلك الراعي البلاتيني مصرف أبوظبي الإسلامي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجموعة شلهوب، وديلويت، وشركة نستله.

بالإضافة إلى التوجيه والمقابلات مع المرشحين، تضمنت أجندة الحدث مجموعة من الجلسات الحصرية للباحثين عن عمل، بدءاً من ورش العمل التفاعلية والمسابقات وحتى المحادثات المؤثرة والعروض الحية.

وقدم خبراء من منصة "لينكد إن" جلسات استشارية فردية وجماعية حول سبل تعزيز ملفاتهم الشخصية وتقديم أنفسهم بالصورة الأفضل على منصة "لينكد إن"، ونصائح حول أفضل المهارات التي يمكن اكتسابها في رحلة البحث عن عمل وإجراء المقابلات.



كما انطلقت مسابقة (رائد الأعمال القادم) التي تديرها وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع "دبي نكست"، أول منصة تمويل جماعي حكومية للشركات الناشئة في دبي، حيث قدم 11 فريق مكون من 30 رائد أعمال شاب أفكاراً مبتكرة تمهد لعرض مشاريعهم الخاصة في اليوم الثالث من الفعالية، بما يتيح لهم فرصة الفوز بجوائز نقدية وإمكانية تطبيق أفكارهم على أرض الواقع.

كما أتيحت للزوار فرصة الاستماع إلى محادثات استثنائية ومشاهدة العروض الحية التي قدمتها مواهب إماراتية على مسرح المعرض، بما فيهم الرسامة الموهوبة ميرا الغفيلي التي جسدت مواهب متميزة من خلال عروض الرسم الحية التي قدمتها، والموسيقية الموهوبة شمسة الجسمي التي تألقت في عزفها على العود.

وقالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي البلاتيني لحدث هذا العام: "يفخر مصرف أبوظبي الإسلامي بالمشاركة في معرض رؤية، معرض التوظيف المخصص لتمكين المواهب الإماراتية. وهو يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في استقطاب أفضل المهارات الإماراتية لدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يؤكد التزامنا بالتوطين مع نسبة توطين تبلغ 45%، وهو ما يعكس توافقنا مع مهمة حكومة الإمارات العربية المتحدة لتمكين الشباب الإماراتي وتوسيع مجموعة المواهب الإماراتية في مجال الخدمات المالية، ورعاية المواهب المحلية. وذلك بفضل أكاديميتنا المصرفية الرائدة ومبادراتنا التي توفر لمواطنينا الإماراتيين خبرة إدارية عملية حيوية وتثري حياتهم المهنية".

وأشار وسيم عيد، رئيس الموارد البشرية والثقافة في مجموعة شلهوب:“نلتزم في مجموعة شلهوب بتمكين المواهب المحلية في ضوء مساعينا الرامية نحو تعزيز جهود التوطين، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونهدف أيضاً إلى إلهام الجيل القادم من الكوادر الوطنية الإماراتية للعمل في مجال قطاع المنتجات الفاخرة. ويشكل المعرض منصة مذهلة تحشد جهود القطاعين العام والخاص معاً لتحقيق هدف مشترك، ويمهد ذلك لنا الطريق لاستقطاب جيل المستقبل من المواهب الإماراتية، ومساعدتهم على بدء حياتهم المهنية والحيوية بطاقة مفعمة بالتحفيز والدعم والإلهام".

ويتضمن اليومان الثاني والثالث، من 20 وحتى 21 سبتمبر، لمزيد من الجلسات التفاعلية والمحادثات الملهمة وفرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يتطلعون إلى العثور على عمل والتمكين والإلهام. وسيتاح أمام الزوار غداً فرصة حضور جلسات منصة "معاً لتمكينها"، بما فيها جلسة " Elevate your Career with Leaders Insight" من تقديم سونيا المرزوقي، استشارية شركة فارما والعديد من الشركات الناشئة، وبدرية المهيري، نائب أول الرئيس، قسم خصوصية البيانات وأمن المعلومات في بنك المشرق، كما سيتحدث أفراد من وحدة K9 التابعة لشرطة دبي عن عملهم في الحفاظ على سلامة وأمن إمارة دبي.

