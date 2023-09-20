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بايدن : لا نريد للمنافسة مع الصين أن تتحول إلى نزاع

9/20/2023 5:11:48 AM
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن من جديد الثلاثاء أمام الأمم المتحدة أنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين "بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع".

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه "مستعد للعمل مع الصين" لمكافحة أزمة المناخ بشكل خاص، في وقت تتزايد فيه الاتصالات الرفيعة المستوى بين القوتين العظميين.

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