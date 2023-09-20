بايدن : لا نريد للمنافسة مع الصين أن تتحول إلى نزاع

بايدن : لا نريد للمنافسة مع الصين أن تتحول إلى نزاع
التاريخ
9/20/2023 5:11:48 AM
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن من جديد الثلاثاء أمام الأمم المتحدة أنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين "بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع".
وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه "مستعد للعمل مع الصين" لمكافحة أزمة المناخ بشكل خاص، في وقت تتزايد فيه الاتصالات الرفيعة المستوى بين القوتين العظميين.
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