محمد الشرقي يستقبل رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المنافسات الرياضية وأهدافها في تعزيز حضور إمارة الفجيرة في المجال الرياضي على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء متقاعد ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والوفد المرافق.

وأشار سموه، خلال اللقاء، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للحركة الرياضية في الدولة ومتابعة متطلباتها التي ترتقي بمكانة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية وتدعم مؤشراتها التنافسية.

جرى خلال اللقاء، استعراض التحضيرات لتنظيم بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه المقرر إقامتها في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في فبراير 2024 بمشاركة 80 دولة حول العالم و3000 لاعب ولاعبة.

وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة في إنجاح الحدث وتحقيق أهدافه، منوهاً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود التي تثري قطاع الرياضة في الدولة.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وراشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين، والمهندس حميد شامس الزرعوني الأمين العام للاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، وعبدالله البادي الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه.