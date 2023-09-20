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الرئيس البرازيلي يدعو إلى الحوار لإنهاء الحرب في أوكرانيا

9/20/2023 5:11:48 AM
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دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء إلى "الحوار" لانهاء الحرب بشكل دائم في أوكرانيا، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعتبر لولا أن "الحرب في أوكرانيا تكشف عجزنا الجماعي عن تطبيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ... لن يكون هناك أي حل دائم ما لم يقم على الحوار".

منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لم توافق البرازيل على تزويد كييف بالأسلحة أو فرض عقوبات على روسيا. وكان الرئيس البرازيلي قد أثار جدلا كبيرا عندما رأى أن المسؤولية عن النزاع مشتركة.

وأكد لولا مجدداً ضرورة "العمل على خلق مساحة للمفاوضات" بين الطرفين، معرباً عن أسفه "لاستثمار الكثير في الأسلحة والقليل جدًا في التنمية".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس البرازيلي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بعدما فشلت محاولات سابقة لعقد لقاء بينهما، وفق ما أكدت الرئاسة البرازيلية.

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