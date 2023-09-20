نورة الكعبي تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير قطر

نورة الكعبي تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير قطر
التاريخ
9/20/2023 5:11:47 AM
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تسلمت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، نسخة من أوراق اعتماد الدكتور سلطان المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة ، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي اليوم.
وتمنّت معالي الكعبي للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات الأخوية الوثيقة، وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.
من جانبه، أعرب المنصوري عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، في ضوء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما تحظى به دولة الإمارات من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".
MENAFN20092023000110011019ID1107103851
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