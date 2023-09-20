نورة الكعبي تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير قطر



تسلمت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، نسخة من أوراق اعتماد الدكتور سلطان المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة ، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي اليوم.

وتمنّت معالي الكعبي للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات الأخوية الوثيقة، وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.

من جانبه، أعرب المنصوري عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، في ضوء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما تحظى به دولة الإمارات من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".