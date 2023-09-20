توج الشارقة بطلاً لكأس «السوبر الإماراتي» لكرة اليد للمرة السادسة على التوالي، بفوزه اليوم الثلاثاء على شباب الأهلي بنتيجة (25-24)، في المباراة التي جمعتهما على صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، والفوز منح الشارقة خوض كل من استحقاقي «السوبر الإماراتي - البحريني» في نسخته السادسة، و«السوبر الإماراتي - السعودي»، الذي يقام للمرة الأولى، وبهذا الإنجاز يكون الشارقة قد حقق الثنائية حتى الآن بفوزه يوم الجمعة الماضي بكأس الاتحاد باكورة موسم رجال اليد 2023/ 2024، والذي يتضمن 6 بطولات متنوعة محلية وخليجية.

وبهذا الفوز يكون الشارقة قد وصل إلى اللقب 43 تاريخياً في رقم قياسي جديد للملك الشرقاوي كأكثر الفرق تتويجاً بمسابقات الرجال بعد أن انضم الكأس الجديد إلى خزائن النادي.

سيطرة

وواصل الشارقة إحكامه على لقب «السوبر» بعد نسخة أولى فاز فيها الجزيرة عام 2016، قبل أن يطبق «الملك» هيمنته على ألقاب المسابقة أعوام 2017 و2018 و2019 و2021 و2022 و2023، خصوصاً أن البطولة لم تلعب في نسخة 2020 جراء «جائحة كورونا».

وضرب الشارقة بلقب «السوبر الإماراتي» موعداً للمنافسة على لقب النسخة السادسة من «السوبر الإماراتي - البحريني»، الذي يجمعه مع فريق النجمة بطل «السوبر البحريني».

التتويج

وعقب انتهاء المباراة، قام نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد، ونائبه عبدالسلام المحيربي، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بتقليد شباب الأهلي الميداليات الفضية، وتسليم الشارقة الميداليات الذهبية وكأس البطولة، بحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فيصل الطواش، ومن الشارقة محمد عبيد الحصان عضو مجلس الإدارة، ومن شباب الأهلي الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي بمجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، وتم تكريم حكام المباراة عمر الزبير وراشد محمد، وعلى الطاولة علي جعفر وخالد جمال والمراقب محمد ناصر.

فوز صعب

وجاءت المباراة حافلة بالندية والإثارة وحبست الأنفاس لجميع من في الصالة الزرقاء من خلال أحداثها، حيث جاءت متقاربة المستوى، في ظل فرض التعادل طوال مجريات الدقائق العشر الأولى، قبل أن يبتعد شباب الأهلي تدريجياً بالفارق وإنهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة «14/ 11».

واستمر شباب الأهلي بالتقدم في الشوط الثاني لغاية الدقيقة 18 ليدرك الشارقة التعادل 19/19، وظل التعادل مستمراً هدف هنا ومثله هناك لغاية 24/24 في الدقيقة 29، ويخطف الشارقة هدف التقدم برمية جزاء سددها اللاعب زهير نعيم ليكسب المباراة 25/ 24 وكأس النسخة السادسة على التوالي، ويدين الشارقة في حصد اللقب والفوز بالنهائي إلى تألق كل من محترفه التونسي مصباح الصانع، والمصري محمود فايز المقيد ضمن فئة المواليد.