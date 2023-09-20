بيلينغهام مستعد لاختباره القارّي الأول مع ريال مدريد



يستعد لاعب خط الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام لاختباره القارّي الأول مع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني بمواجهة ضيفه أونيون برلين الألماني الأربعاء ضمن الجولة الاولى من منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد بداية صاروخية بقميص النادي الملكي شهدت تربعه على صدارة ترتيب هدافي "لا ليغا".

سجل ابن الـ20 عاماً، المنتقل إلى العاصمة مدريد هذا الصيف من بوروسيا دورتموند الالماني مقابل 103 ملايين يورو، في 4 من المباريات الخمس التي خاضها ريال في الدوري مع بداية الموسم، ليحتل صدارة ترتيب الهدافين مع 5 أهداف.

ساهمت أهداف لاعب برمنغهام السابق (2019-2020) في تربّع ريال على صدارة ترتيب الفرق بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، في حين يستهل حملته الاوروبية باستضافة أونيون برلين على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وغادر ريال المسابقة القارية الأعرق والتي يحمل لقبها 14 مرة في رقم قياسي، الموسم الماضي بخفي حنين حيث تعرض لخسارة ساحقة في إياب الدور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي الانكليزي برباعية نظيفة بعد تعادلهما 1-1 ذهابا، في طريق الاخير للظفر باللقب القاري للمرة الاولى في تاريخه.

اعتبرت صفقة بيلينغهام رداً مبطناً من قبل إدارة النادي الملكي على تلك الخسارة القاسية، في حين بدأ مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي تقليص عدد الدقائق لكل من لاعبَي خط الوسط المخضرمَين الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاماً) والألماني توني كروس (33)، مقابل الزج لوقت أكثر بالفرنسيين إدواردو كامافينغا وأورليان تشواميني والأوروغوياني فيدي فالفيردي.

ومنح بيلينغهام ريال مدريد جرعة ثقة إضافية بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، لخوض مغامرة جديدة مع فريق الاتحاد السعودي.

وبمواجهة أونيون برلين، من شبه المؤكد أن يشعر بيلينغهام بالراحة إذ يعرف جيداً الكرة الألمانية بعدما قضى 4 أعوام في "بوندسليغا"، في حين بدا واضحاً تأقلم الشاب الإنكليزي سريعاً في العاصمة مدريد.

في ظهوره الأوّل في عقر دار ريال، ألهب بيلينغهام مشاهر جماهير ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث سجل في الدقيقة 95 هدف الفوز في الدربي أمام خيتافي 2-1 في الثاني من سبتمبر ضمن منافسات المرحلة الرابعة.

وسريعاً، بات بيلينغهام الذي قرر ارتداء القميص الرقم 5 تكريما لنجم الفريق السابق الفرنسي زين الدين زيدان، الأيقونة الجديدة واللاعب المفضّل لجماهير ريال، خصوصاً أن الانكليزي يحتفل بأهدافه وذراعاه مفتوحتان على مصراعيهما، كما لو كان يشارك فرحته مع هذه الجماهير التي سرعان ما عبّرت له عن تقديرها له بخلاف العلاقة المتوترة مع الجناح السابق الويلزي غاريث بايل.

رافقت أغنية فريقة البيتلز الشهيرة "مرحبا جود"، انجازات بيلينغهام الذي اعتبر أن ما يحصل هو لحظة خاصة.

قال الوافد الجديد لقناة ريال مدريد بعد الفوز على خيتافي "عندما غنوا أغنية "مرحبا جود" في النهاية، شعرت بالقشعريرة".

وتابع "أردت فقط أن أستدير وأقف ساكناً وأستمع إليها بينما كانت قدماي ترتجفان".

ردّ بيلينغهام التحية إلى الجماهير الاسبانية بإيماءة التلويح بعلم مصارع الثيران، بعدما وقف سدا منيعاً أمام تسديدة أحد لاعبي خيتافي.

- شخصية قوية -

قال أنشيلوتي عندما سُئل عن مدى نجاح بيلينغهام بهذه السرعة "اللاعبون الجيدون اصحاب الشخصية القوية يعانون أقل قليلاً من الآخرين".

وتابع "لا يوجد سبب آخر. اللاعب ذو الشخصية، قبل كل شيء، أكثر من الجودة، يعني أن قميصا مهما مثل قميص ريال مدريد لا يزن كثيرا".

وبالرغم من صغر سنه، أثبت بيلينغهام نضجه الكروي عندما قاد، وهو في سن التاسعة عشرة، منتخب "الاسود الثلاثة" إلى الدور ربع النهائي في مونديال قطر العام الماضي.

من ناحيته، عرف أنشيلوتي كيف يوظف بيلينغهام داخل المستطيل الاخضر فمنحه دور اللاعب الرقم 10، مما منح مزيدا من القوة البدنية خلف الثنائي البرازيلي المهاجمين فينيسيوس جونيور ورودريغو، علما أن الأخير يغيب عن الملاعب بسبب الاصابة.

غاب اسم بيلينغهام عن لائحة المسجلين للمرة الاولى هذا الموسم في الدوري خلال الفوز على ريال سوسييداد 2-1 الاحد، حيث تراجع إلى الخلف أكثر وغرق في معركة خط الوسط.

رغم ذلك، أثنى أنشيلوتي على اداء الانكليزي عقب نهاية المباراة، قائلا "كان اداؤه مستقرا، ولم يتوغل كثيرا داخل منطقة الجزاء إلا قبل صافرة النهاية، لكنه اضطلع بادوار كثيرة واجتهد كثيراً".

وبالفعل، نجح بيلينغهام بفضل أهدافه في سدّ ثغرة رحيل بنزيمة، علما انه يلعب باسلوب يشبه الاخير أكثر من مثله الاعلى زيدان منذ وصوله إلى ريال.

وإلى جانب الصفقة الناجحة للاعب الشاب، يأمل ريال في أن يظفر بخدمات مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي الذي رفض تفعيل خيار تمديد عقده مع النادي المملوك قطريا واعلن مرات عدة رغبته بالانضمام إلى "لوس بلانكوس".

ينتظر ريال وصول مبابي الذي ينتهي عقده من نادي العاصمة الفرنسية نهاية الموسم الحالي، مدركا في الوقت نفسه انه من غير المفيد دفع مبالغ طائلة لضم المهاجم البالغ 24 عاما في حين بامكانه الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر.

اعتبر البعض أن أهداف بيلينغهام هي بمثابة المسمار الأخير في ذلك النعش بعدما أظهر أنه قادر على إحداث الفارق داخل منطقة جزاء منافسيه في دور المهاجم الذي خلقه له مدرب ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الالماني وسان جرمان السابق.

قد يصل مبابي في الصيف المقبل، وربما يقوم مدرب جديد بتغيير دور بيلينغهام بمجرد تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي، ولكن حاليا، يتألق الانكليزي في الدور الجديد الذي صنعه له الإيطالي.



