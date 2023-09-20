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زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام الغذاء والطاقة سلاحاً

9/20/2023 5:11:47 AM
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اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باستخدام الغذاء والطاقة سلاحا، مشددا على أنه "لا يحق" لروسيا حيازة أسلحة نووية.

وقال الرئيس الأوكراني في خطاب ألقاه الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث حظي بتصفيق مطوّل، إن "روسيا تستخدم أسعار الأغذية
والطاقة النووية سلاحا".

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