زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام الغذاء والطاقة سلاحاً
التاريخ
9/20/2023 5:11:47 AM
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اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باستخدام الغذاء والطاقة سلاحا، مشددا على أنه "لا يحق" لروسيا حيازة أسلحة نووية.
وقال الرئيس الأوكراني في خطاب ألقاه الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث حظي بتصفيق مطوّل، إن "روسيا تستخدم أسعار الأغذية
والطاقة النووية سلاحا".
MENAFN20092023000110011019ID1107103848
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