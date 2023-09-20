ألمانيا تعتزم حظر مكونات شبكة الجيل الخامس الصينية

تسعى وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى عدم السماح باستخدام مكونات حساسة في شبكة الاتصالات النقالة من شبكة الجيل الخامس في ألمانيا، القادمة من موردين صينيين اعتبارا من مطلع يناير 2026.

وذكرت دوائر حكومية ألمانية اليوم الثلاثاء أن هذا الحظر الشامل الذي يجري التخطيط له سينطبق على ما يطلق عليه الشبكة الأساسية لشركات "تيليكوم" و"فودافون" و"تليفونيكا".

ولن يقتصر هذا الحظر على المكونات التي سيتم تركيبها حديثا بل كذلك على مكونات الشبكة التي تم تركيبها بالفعل.

ونقلت هذه الدوائر القول إن الهدف من هذه الخطوة هو "تقليل الاعتماد الهيكلي على مكونات شركتي هواوي و زد تي إي في شبكة الوصول والنقل"، وذلك بحلول مطلع أكتوبر 2026.

ومن المنتظر أن يتم بشكل إضافي تطبيق حظر صارم يتجاوز المكونات الحساسة، في مناطق لها أهمية أمنية مثل برلين ومنطقة الراين والرور، وذلك بهدف تجنب المخاطر التي قد تعترض الإجراءات الحكومية وقطاع الأعمال.

في المقابل، لن يتم الأخذ بهذه الإجراءات المشددة في المناطق الريفية التي كثيرا ما يشتكي فيها المستخدمون من ضعف الشبكة.

وتستند الحكومة في تبريرها لهذا الحظر بشكل رئيسي إلى المخاطر التي قد تنجم عن الاعتماد بشكل كبير على الشركات الصينية التي لا تستطيع التملص من النفوذ الحكومي عليها، وتستند الحكومة إلى هذا السبب في تبرير الحظر أكثر من استنادها إلى المخاطر المتعلقة بالتجسس أو القرصنة الإلكترونية.