نيوكاسل يحبط ميلان في دوري الأبطال

أحبط نيوكاسل الإنجليزي، العائد الى دوري الأبطال لأول مرة منذ 20 عاماً، مضيفه ميلان بطل المسابقة سبع مرات وفرض عليه التعادل السلبي الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

ويشكل هذا التعادل نتيجة مخيبة لفريق المدرب ستيفانو بيولي، القادم من هزيمة مذلة في الدوري أمام جاره إنتر 1-5، لاسيما أن المجموعة تضم مضيفيه في الجولتين المقبلتين باريس سان جرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند اللذين يلتقيان لاحقاً على أرض الأول.

وكرر نيوكاسل سيناريو زيارته الوحيدة السابقة الى ملعب "سان سيرو" في دوري الأبطال حين فرض التعادل على الجار إنتر 2-2 في الدور الثاني (مجموعات حينها) عام 2003.

ويشكل هذا التعادل خطوة إيجابية في مسار نيوكاسل الحالم بالسير على خطى مواطنه مانشستر سيتي حامل اللقب المملوك إماراتياً، وذلك من خلال تحويل الدعم السعودي الى مجد على الصعيدين المحلي والخارجي.

وبعدما اقتحم المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز في أول موسم كامل له منذ انتقال 80 بالمئة من ملكيته الى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بدا مشروع نيوكاسل متسارعاً أكثر مما كان متوقعاً وها هو يحبط العملاق ميلان في أول ظهور له في دور المجموعات منذ موسم 2002-2003.

وشهدت المباراة عودة ساندرو تونالي الى تشكيلة هاو الأساسية في مواجهة الفريق الذي تركه هذا الصيف في أكبر صفقة للاعب إيطالي، وذلك بعدما غاب عن الفوز على برنتفورد حيث بقي على مقاعد البدلاء بسبب إصابة طفيفة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أوروبا 2024.

وتعامل هاو بالشكل المناسب بدايةً مع تجربته الأولى على الإطلاق في دوري الأبطال، لكن ميلان دخل في الأجواء تدريجياً وبدأ تهديد مرمى ضيفه إن كان عبر الوافد الجديد النيجيري صامويل شوكويزي أو المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو والبرتغالي رافايل لياو والبوسني رادي كرونيتش والفرنسي الآخر تيو هرنانديز، لكن الحارس نيك بوب كان لهم بالمرصاد.

ورغم بعض الفرص الأخرى لميلان، لاسيما للياو وجيرو اللذين بالغا في الاستعراض، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع 14 محاولة لصاحب الأرض خلال النصف الأول مقابل اثنتين فقط للضيف الإنكليزي الذي بدا أفضل دفاعياً في الشوط الثاني، مقفلاً المساحات على لاعبي بيولي رغم تعديلات الأخير، أبرزها دخول الأميركي كريستيان بوليسيك والهولندي تيجاني رايندرز.

وشهدت الدقيقة 72 خروج تونالي وسط تصفيق من جمهور فريقه السابق ثم حصل ميلان بعدها بثوان معدودة على أبرز فرصه في الشوط الثاني من رأسية للياو بعد عرضية من البديل الآخر أليساندرو فلورنسي، لكن محاولة البرتغالي علت العارضة بقليل (74).

وتعرض ميلان لضربة في أواخر اللقاء بإصابة حارسه الفرنسي مايك مانيان الذي ترك مكانه للوافد الجديد ماركو سبورتييلو في الدقائق الأخيرة التي ضغط خلالها فريقه من دون أن ينجح في الوصول الى الشباك.



