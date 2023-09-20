«تيك توك» يغرق بالعملات المزيفة.. و80 مليون دولار استولى عليها المحتالون

أغرقت العملات الرقمية المزيفة فيديوهات موقع تيك توك، والتي تدعي ارتباطها بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي «إكس» وتسلا و«سبيس إكس».

واستخدم المحتالون اسم شركات إيلون ماسك للإيحاء بالمصداقية، حيث طرحوا هدايا عملات رقمية على الفيديوهات، مدعين إمكانية تحويل تلك العملات الرقمية إلى عملات حقيقية من خلال مجموعة مواقع إلكترونية تابعة لهم.

ووفقاً لموقع «بليبينغ كومبيوتر» يستخدم المحتالون تلك الحيلة، فيحصل مستخدم تيك توك على العملات الرقمية، وتتهلل أساريره فرحاً، ويشرح المحتالون كيفية صرف الـ«بيتكوين» بإدخال رقم العرض في مواقع معينة، ليتم تحويل العملات إلى أموال، وعند الدخول للمواقع المذكورة يتطلب الدخول إليها التسجيل وإدخال البيانات مع دفع مبلغاً مالياً سواء مباشرة أو عن طريق رصيد المستخدم من العملات الرقمية الحقيقية، للحصول على الـ0.34 بيتكوين التي يدعي الموقع تحويلها إلى محفظة المستخدم بعد التسجيل، وتساوي حوالي 9000 دولار.

ويقول موقع «بليبينغ كومبيوتر»: بعد اختبار أغلب تلك الدعايات والفيديوهات المغرقة لتيك توك اتضح

أنها جميعاً مزيفة، والمواقع المصاحبة لتلك الدعايات مواقع مثل «كارتو بيكس» و«ألتجيتيكسيو» و«مونكسيو» و«بيتوكسيز»، وأغلبها على النطاق «.com»، وبعد التسجيل ودفع الرسوم التي تعادل حوالي 132 دولاراً، على أمل استلام المبلغ الموعود في المحفظة المالية، وهو ما لا يصل نهائياً.

ووفقاً لتقرير «إف تي سي» فما قيمته أكثر من 80 مليون دولار قد تم الاستيلاء عليهم من هذه المواقع منذ أكتوبر 2020.



