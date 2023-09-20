«أمنيات» تستحوذ على «مراسي باي مارينا»

أعلنت شركة أمنيات المتخصصة في التطوير العقاري الفاخر، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن استحواذها على مراسي باي مارينا Marasi Bay Marina، من شركة الخليج التجاري. وتُعتبر هذه الصفقة الأولى من نوعها لشركة أمنيات العقارية، وتشكل فرصة بارزة للتعبير عن فلسفتها التطويرية القائمة على الارتقاء بمفهوم الرفاهية في العيش وإظهار تميّزها في مجال الهندسة المعمارية، عبر تحقيق التحول على مستوى أعمالها من ملكيات وعقارات فردية إلى وجهة حصرية فائقة الفخامة.

وتتميز منطقة الواجهة المائية الديناميكية بموقعٍ مركزي في قلب إمارة دبي، وتحتضن أول تحفة معمارية لشركة أمنيات على الخليج البحري «ذا لانا»، المشروع الذي يضم فندقاً مميزاً ووحدات سكنية، تحت إدارة مجموعة الضيافة العالمية «دورشيستر كوليكشن»، وتم تصميمه بالشراكة مع «فوستر آند بارتنرز» المعمارية. كما تضم منطقة مراسي مارينا مشروع «فيلا، دورشستر كوليكشن»، الذي تم إطلاقه الصيف الماضي، والذي يضم 38 وحدة سكنية حصرية على الواجهة البحرية.

وقال مهدي أمجد،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات: «يُجسد الاستحواذ على مراسي باي مارينا خطوة بارزة على مستوى أعمال وأنشطة شركة أمنيات. وستتيح الخصائص والسمات الفريدة لهذا الموقع الفرصة أمامنا لتحقيق بيئة عيش منسقة وجذابة وحصرية مصممة خصيصاً للفرد وتعكس شخصيته المتفردة، من خلال إنشاء وجهة استثنائية تتميز بمفاهيم وفلسفة تصميم حصرية لم تشهدها دبي من قبل».

وأضاف «سنعمل في إطار التزامنا بالحرفية الفنية والتميّز والاهتمام بالتفاصيل على إعادة تصوّر ورسم الملامح الفنية والجمالية لمنطقة مراسي باي. وتتمثل رؤيتنا في إنشاء وإرساء بيئة لا مثيل لها لكل من يسعى إلى تحقيق تجارب وأسلوب حياة فاخر وفريد من نوعه. وتعكس هذه الطموحات فلسفة شركة أمنيات بشكلٍ عميق، التي تهدف إلى تمكين أنماط الحياة من خلال دمج الفخامة الفائقة مع بيئات العيش المنسقة والحصرية، الأمر الذي سيسهم بشكلٍ أكبر وأوسع نطاقاً في البصمة والمكانة الاقتصادية والجمالية والثقافية للمدينة».

وتشكل إدارة دورشيستر كوليكشن لعقارات شركة أمنيات وتعاون الشركة مع شركات التصميم الرائدة دلالة واضحة على التزامها بتحقيق وإرساء أسلوب حياة فاخر، يجمع بين التجارب الحصرية والحرفية الفنية والتصميم الراقي والمتقدم.

ويجري العمل على المخطط الرئيسي والخطة التوجيهية لمنطقة مراسي باي، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، حيث سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال العام الجاري.