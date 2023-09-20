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مطار دبي يحتفظ بالصدارة الإقليمية في مؤشر الاتصال الجوي

9/20/2023 5:11:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفظت دبي بصدارة منطقة الشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادئ، في «مؤشر الاتصال الجوي» لعام 2023، الصادر عن جهتين مختلفتين، هما: «المجلس الدولي للمطارات»، ومقره الرئيس جنيف، ومنصة «أو إيه جي» المزود العالمي لبيانات السفر، ومقرها الرئيس المملكة المتحدة.

ووفقاً للبيانات الواردة في «تقرير اتصال المطارات» لعام 2023، الصادر عن «المجلس الدولي للمطارات»، بالاشتراك مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية للاستشارات المهنية، والذي يرصد مستوى قدرة المسافرين في كل مطار من مطارات العالم بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من باقي المطارات على مدار العام الماضي، فقد احتفظ «مطار دبي الدولي» للعام الثاني على التوالي بصدارة منطقة الشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادئ، متفوقاً على كل من «مطار حمد الدولي» بالدوحة، و«مطار أنتشون الدولي» في سول، اللذين نالا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وأفاد التقرير أيضاً بصدارة «مطار دبي الدولي»، يليه «مطار أنتشون الدولي» للتصنيف المبدئي لمؤشر الاتصال الجوي المباشر في منطقة الشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادئ، لعام 2023.

وفيما يخص «أو إيه جي»، فقد أصدرت، أمس، تقرير «المطارات العملاقة لعام 2023»، الذي يرصد أكثر مطارات العالم اتصالاً بباقي المطارات، استناداً إلى البيانات التي تصدرها المنصة بصفة دورية، والتي تغطي عدد الرحلات الجوية المجدولة التي تهبط في كل مطار وتقلع منه، وكذلك عدد الوجهات التي يخدمها كل مطار.

وأفاد التقرير باحتفاظ «مطار دبي الدولي» بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، للعام الثاني على التوالي، متفوقاً على «مطار حمد الدولي» بالدوحة، و«مطار جوهانسبرغ الدولي» بجنوب أفريقيا، اللذين نالا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وذكر التقرير أيضاً أن «طيران الإمارات» وحدها استأثرت بنسبة 39% من إجمالي الرحلات التي تمر عبر «مطار دبي الدولي».

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