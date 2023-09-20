أزمة قرة باغ.. باشينيان يندد بدعوات إلى «انقلاب» ويطالب بتحرك روسي وأممي

أزمة قرة باغ.. باشينيان يندد بدعوات إلى «انقلاب» ويطالب بتحرك روسي وأممي
التاريخ
9/20/2023 5:11:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
ندّد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الثلاثاء بدعوات إلى تنفيذ "انقلاب" في بلده، بعدما شنّت باكو عملية عسكرية في ناغورني قره باغ.
وقال في خطاب "لا يجب أن نسمح لبعض الأشخاص وبعض القوات أن تنفذ انقلابًا على الدولة الأرمينية. هناك بالفعل دعوات من أماكن مختلفة لتنفيذ انقلاب في أرمينيا"، في حين أفاد التلفزيون الأرميني عن تجمّع مئات المتظاهرين أمام مقر الحكومة الأرمينية في يريفان.
ودعا باشينيان روسيا والأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات" حيال العملية العسكرية التي أطلقتها باكو في منطقة ناغورني قره باغ.
وقال باشينيان في خطاب تلفزيوني "أولًا، على روسيا اتخاذ إجراءات، ثمّ نأمل في أن يتخذ أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات".
وكانت وزارة الدفاع في أذربيجان قد أطلقت عملية للسيطرة على جيب ناغورني قرة باغ المتنازع عليه في جنوب القوقاز. وتحدثت الوزارة اليوم عن "عملية لمكافحة الارهاب ذات طابع محلي لاستعادة النظام الدستوري".
MENAFN20092023000110011019ID1107103840
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