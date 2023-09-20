أزمة قرة باغ.. باشينيان يندد بدعوات إلى «انقلاب» ويطالب بتحرك روسي وأممي

ندّد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الثلاثاء بدعوات إلى تنفيذ "انقلاب" في بلده، بعدما شنّت باكو عملية عسكرية في ناغورني قره باغ.

وقال في خطاب "لا يجب أن نسمح لبعض الأشخاص وبعض القوات أن تنفذ انقلابًا على الدولة الأرمينية. هناك بالفعل دعوات من أماكن مختلفة لتنفيذ انقلاب في أرمينيا"، في حين أفاد التلفزيون الأرميني عن تجمّع مئات المتظاهرين أمام مقر الحكومة الأرمينية في يريفان.

ودعا باشينيان روسيا والأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات" حيال العملية العسكرية التي أطلقتها باكو في منطقة ناغورني قره باغ.

وقال باشينيان في خطاب تلفزيوني "أولًا، على روسيا اتخاذ إجراءات، ثمّ نأمل في أن يتخذ أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات".

وكانت وزارة الدفاع في أذربيجان قد أطلقت عملية للسيطرة على جيب ناغورني قرة باغ المتنازع عليه في جنوب القوقاز. وتحدثت الوزارة اليوم عن "عملية لمكافحة الارهاب ذات طابع محلي لاستعادة النظام الدستوري".